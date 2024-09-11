Байден: США работают над отменой ограничений для Киева на удары вглубь России

Байден сообщил о работе над отменой ограничений на удары вглубь России

Администрация США «сейчас занимается» вопросом об отмене ограничений на удары Украины вглубь России, заявил Байден. Госдеп ранее допустил смену американской позиции по этому поводу

США работают над отменой ограничений для Украины на удары вглубь России, заявил американский президент Джо Байден в разговоре с журналистами, передает Reuters.

В ответ на вопрос, снимут ли США ограничения на использование Украиной оружия большой дальности, он сказал, что американская администрация «сейчас этим занимается».

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил западных партнеров разрешить удары поставляемыми Украине высокоточными ракетами вглубь территории России, объясняя это военной необходимостью. Однако США ограничивали Киев в такой возможности, в Белом доме подчеркивали, что эта позиция неизменна.

Вместе с тем 10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что смена политики может обсуждаться. Корреспондент американского Axios Джулигрейс Бруфке сообщала со ссылкой на председателя палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола, что Блинкен и глава британского МИДа Дэвид Лэмми намерены объявить украинским властям о разрешении на дальнобойные удары по России во время визита в Киев.

Позиция Вашингтона может измениться незадолго до съезда глав государств и министров на неделю высокого уровня в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН, сообщили The Times источники в британском правительстве. Неделя высокого уровня пройдет в Нью-Йорке в конце сентября.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае сказал, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».