Bloomberg узнал о просьбе США к Киеву представить план ударов по России

Перед тем как снять ограничения для ВСУ на использование дальнобойного оружия против целей в России, США и Британия хотят получить от Украины подробный план

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

США и Великобритания попросили Украину предоставить план применения дальнобойных ракет для ударов по военным целям на российской территории, прежде чем снять ограничения на их использование, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

11 сентября в Киев приехали американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава британского МИДа Дэвид Лэмми. Как пишет агентство, на встрече с президентом Владимиром Зеленским они не исключили, что Лондон и Вашингтон удовлетворят просьбу Киева, но отметили, что этот вопрос более подробно обсудят президент США Джо Байден и премьер Британии Кир Стармер позже на этой неделе.

По словом собеседников издания, Блинкен и Лэмми хотели услышать подробный план Зеленского на следующий год, в том числе понять, какие объекты могут стать целями ракет и почему. Зеленский в ответ сказал им, что Украину интересуют только военные цели, пишет агентство.

США до сих пор выступали против использования американского оружия для поражения целей в глубине России, указывая, что это может только углубить конфликт. Однако несколько дней назад Вашингтон и Лондон изменили точку зрения после сообщений о том, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности для применения на Украине (об этом писали CNN и The Washington Post со ссылкой на источники, а позднее заявил и Блинкен). В Кремле в ответ заявили, что российская армия имеет «полный арсенал всех необходимых средств для продолжения специальной военной операции», и назвали «не всегда правдивыми» публикации о поставках ракет из Ирана.

В Киеве Блинкен намекнул, что Белый дом собирается снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия, писала The Guardian. По данным газеты, власти Великобритании разрешат Украине наносить удары крылатыми ракетами Storm Shadow по целям на территории России, такое решение уже принято, но в ближайшие дни о нем объявлено не будет.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что проведение военной операции на Украине само по себе является ответом на возможные удары вглубь территории России западным оружием.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.