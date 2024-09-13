С матери Пригожина и сына Мазепина сняли санкции ЕС

Виолетта Пригожина и Никита Мазепин попали в санкционные списки в 2022 году, но позднее суд ЕС постановил снять ограничения

Никита Мазепин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Евросоюз снял санкции с Виолетты Пригожиной, матери основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, и Никиты Мазепина, автогонщика и сына бизнесмена Дмитрия Мазепина.

Виолетта Пригожина попала под санкции Евросоюза в конце февраля 2022 года, поскольку, как сочли в Брюсселе, была владельцем ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», которое принадлежит группе компаний «Конкорд», основанной ее сыном и принадлежавшей тому до 2019 года, а также других компаний, связанных с Пригожиным.

Мазепин-младший находился под европейскими санкциями, принятыми в связи с военной операцией на Украине, с марта 2022 года.

Санкции в их отношении были отменены судом ЕС — в отношении Виолетты Пригожиной это решение суд принял в марте 2023 года, в отношении Мазепина — в марте этого года.

В суде заявили, что не установили деловых связей Виолетты Пригожиной с ее сыном, а только родственные. Основатель ЧВК попал в санкционные списки, так как нес ответственность за «подрывающие территориальной целостности и независимости Украины». Он также был под ограничениями США и Канады.

Пригожина — владелица петербургской художественной галереи «Краски жизни». Помимо санкций ЕС она попала под ограничения Канады и Великобритании. Вдова Пригожина и его дети были внесены в черные списки США и ЕС, отмечала Financial Times.

Помимо них ограничения сняты против еще нескольких человек в связи с их смертью: сенатора Владимира Лебедева (умер в ноябре 2023 года), депутата Народного совета ДНР Марии Пироговой (умерла в декабре 2022-го), актера Михаила Голубовича (умер в октябре 2023-го), Героя СССР генерал-полковника Валерия Востротина (умер в феврале 2024-го).

Этой весной ЕС убрал из санкционных списков командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, погибшего в авиакатастрофе с Пригожиным в августе 2023 года, а также основателя «Яндекса» Аркадия Воложа и бывшего вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца.