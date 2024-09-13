 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

С матери Пригожина и сына Мазепина сняли санкции ЕС

Сюжет
Война санкций
Виолетта Пригожина и Никита Мазепин попали в санкционные списки в 2022 году, но позднее суд ЕС постановил снять ограничения
Никита Мазепин
Никита Мазепин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Евросоюз снял санкции с Виолетты Пригожиной, матери основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, и Никиты Мазепина, автогонщика и сына бизнесмена Дмитрия Мазепина.

Виолетта Пригожина попала под санкции Евросоюза в конце февраля 2022 года, поскольку, как сочли в Брюсселе, была владельцем ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», которое принадлежит группе компаний «Конкорд», основанной ее сыном и принадлежавшей тому до 2019 года, а также других компаний, связанных с Пригожиным.

Мазепин-младший находился под европейскими санкциями, принятыми в связи с военной операцией на Украине, с марта 2022 года.

Санкции в их отношении были отменены судом ЕС — в отношении Виолетты Пригожиной это решение суд принял в марте 2023 года, в отношении Мазепина — в марте этого года.

В суде заявили, что не установили деловых связей Виолетты Пригожиной с ее сыном, а только родственные. Основатель ЧВК попал в санкционные списки, так как нес ответственность за «подрывающие территориальной целостности и независимости Украины». Он также был под ограничениями США и Канады.

Пригожина — владелица петербургской художественной галереи «Краски жизни». Помимо санкций ЕС она попала под ограничения Канады и Великобритании. Вдова Пригожина и его дети были внесены в черные списки США и ЕС, отмечала Financial Times.

Помимо них ограничения сняты против еще нескольких человек в связи с их смертью: сенатора Владимира Лебедева (умер в ноябре 2023 года), депутата Народного совета ДНР Марии Пироговой (умерла в декабре 2022-го), актера Михаила Голубовича (умер в октябре 2023-го), Героя СССР генерал-полковника Валерия Востротина (умер в феврале 2024-го).

Суд ЕС постановил снять санкции с Никиты Мазепина
Политика
Никита Мазепин

Этой весной ЕС убрал из санкционных списков командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, погибшего в авиакатастрофе с Пригожиным в августе 2023 года, а также основателя «Яндекса» Аркадия Воложа и бывшего вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

По Земле ударит облако солнечной плазмы

Российские военные освободили десять населенных пунктов в Курской области

Артем Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона»

Акции конкурента Starlink за полгода выросли на 1300%

Зеленский фразой «все идет по плану» описал события в Курской области

Астронавт-турист впервые вышел в открытый космос

Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Евгений Пригожин Никита Мазепин Евросоюз санкции
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»
1 июня 1961 года
Материалы по теме
ЕС на полгода продлил индивидуальные санкции против России
Политика
Великобритания ввела санкции против еще десяти российских нефтетанкеров
Политика
Суд ЕС отказался снимать санкции с депозитария Мосбиржи
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 100,39 (-0,35) Инвестиции, 12 сен, 18:02 Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 91,11 (-0,16) Инвестиции, 12 сен, 18:02
Орловский губернатор сообщил о третьем сбитом за ночь беспилотникеПолитика, 10:46
Record узнала о запрете владельца португальского клуба на трансферы в РПЛСпорт, 10:37
Какие офисы в Москве еще поднимутся в ценеPro, 10:36
В России резко возросло число обходящих иммунитет вариантов коронавирусаОбщество, 10:32
Володин назвал страны НАТО участниками боевых действий на УкраинеПолитика, 10:28
Стармер исключил решение об ударах по России на встрече в Белом домеПолитика, 10:20
Роналду первым в истории набрал 1 млрд подписчиков в соцсетяхСпорт, 10:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава Калужской области сообщил о работе оперслужб на месте падения дронаПолитика, 10:06
«Попал в идеальный шторм». Какие дивиденды заплатит «Норникель» за 2024-йPro, 10:03
В небе над Россией появилось северное сияние. ФоторепортажОбщество, 10:03 
Топ самых дорогих новичков РПЛСпорт, 10:02
Военкора Поддубного выписали из больницы после ранения в Курской областиПолитика, 10:01
Названы самые популярные направления России для аренды в бархатный сезонНедвижимость, 10:00
Ким Чен Ын поручил увеличить обогащение урана и готовиться к войнеПолитика, 09:55