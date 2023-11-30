 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Умер сенатор Владимир Лебедев

Сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев умер в возрасте 61 года
Владимир Лебедев
Владимир Лебедев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Члена Совета Федерации от правительства Нижегородской области и бывший замминистра природных ресурсов Владимир Лебедев умер в возрасте 61 года. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в телеграм-канале.

«Легенда области. Профессионал. Неравнодушный. Позитивный. Созидатель… Просто от себя лично — очень хороший человек! У меня нет слов», — написал Никитин, добавив, что на днях встречался с Лебедевым.

Причину смерти сенатора он не назвал.

Материал дополняется


 

Теги
Нижегородская область сенатор Совет Федерации Владимир Лебедев
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 1 декабря
EUR ЦБ: 96,88 (-0,77) Инвестиции, 16:25 Курс доллара на 1 декабря
USD ЦБ: 88,58 (-0,3) Инвестиции, 16:25
Как Россия может стать лидером в природно-климатических решениях Тренды, 20:01
Захарова обвинила «проводников американской мысли» в запрете на полет Политика, 20:00
Все фракции в Раде выступили против выборов до конца конфликта на Украине Политика, 19:57
Смелость в выборе собственного пути: почему работать на себя выгодно РБК и ВТБ, 19:56
В КХЛ хоккеист разбил заградительное стекло после силового приема. Видео Спорт, 19:52
Умер сенатор Владимир Лебедев Политика, 19:46
Как стать продавцом на маркетплейсе. Инструкция РБК и Яндекс Маркет, 19:44
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 19:40
Союз конькобежцев уточнил сроки решения CAS по допинг-делу Валиевой Спорт, 19:40
Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией Политика, 19:39
Какие виды птиц живут в Москве и где за ними наблюдать РБК и ДПиООС, 19:33
«Сбер» и Альфа-банк проведут параллельные сделки с ЦФА Крипто, 19:32
Финские хоккеисты не поедут на Кубок мира в случае допуска России Спорт, 19:23
Стройка в суровых условиях: как модернизируются БАМ и Транссиб Национальные проекты, 19:22