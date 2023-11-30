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Умер сенатор Владимир Лебедев
Сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев умер в возрасте 61 года
Владимир Лебедев
Члена Совета Федерации от правительства Нижегородской области и бывший замминистра природных ресурсов Владимир Лебедев умер в возрасте 61 года. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в телеграм-канале.
«Легенда области. Профессионал. Неравнодушный. Позитивный. Созидатель… Просто от себя лично — очень хороший человек! У меня нет слов», — написал Никитин, добавив, что на днях встречался с Лебедевым.
Причину смерти сенатора он не назвал.
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