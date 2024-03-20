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Война санкций ,  
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Суд ЕС постановил снять санкции с Никиты Мазепина

Суд ЕС постановил отменить санкции против гонщика Никиты Мазепина
Сюжет
Война санкций
В суде сочли, что семейные связи сами по себе являются недостаточным основанием для санкций против бывшего пилота «Формулы-1». Никита Мазепин находился под санкциями с марта 2022 года и остался без контракта с Haas
Никита Мазепин
Никита Мазепин (Фото: Mark Thompson / Getty Images)

Суд Европейского союза постановил аннулировать санкции в отношении гонщика Никиты Мазепина. Он счел, что тот факт, что его отцом является основатель «Уралхима» Дмитрий Мазепин, недостаточен для того, чтобы против него были введены ограничения.

В суде напомнили, что примененный к гонщику критерий ассоциированности распространяется на лиц, связанных общими интересами, и подразумевает связи, выходящие за рамки семейных отношений.

Суд пришел к выводу, что Совет ЕС не доказал связь между гонщиком и его отцом с точки зрения экономики, капитала или наличия общих интересов на момент включения в санкционные списки, а с марта 2022 года Мазепин-младший перестал быть и гонщиком команды, которую спонсировал его отец.

Никита Мазепин находится под европейскими санкциями, принятыми в связи с военной операцией на Украине, с марта 2022 года.

Тогда из-за событий на Украине Мазепин остался без «Формулы-1» — команда Haas разорвала контракт с гонщиком и титульным спонсором «Уралкалием» (совладелец — отец гонщика Дмитрий Мазепин).

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Политика
Никита Мазепин

Совет ЕС трижды продлевал санкции в отношении Мазепина-младшего (в сентябре 2022-го, марте и сентябре 2023-го), после чего Европейский суд приостанавливал их действия, указав, что ограничительные меры не должны касаться профессиональной деятельности россиянина как гонщика.

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Теги
«Формула-1» Дмитрий Мазепин Никита Мазепин
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