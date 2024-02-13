 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умер генерал Востротин, экс-командир девятой роты в Афганистане

Умер генерал и Герой Советского Союза Валерий Востротин
Востротин командовал 9-й ротой в Афганистане, один из боев которой описывается в фильме Федора Бондарчука. Звание Героя СССР Востротину присвоили в 1988 году
Валерий Востротин
Валерий Востротин (Фото: cska.ru)

На 72-м году жизни скончался Герой Советского Союза, генерал-полковник Валерий Востротин, сообщили РБК в организации военных инвалидов «Воин», которой он руководил.

Востротин — участник боевых действий в Афганистане, командовал 9-й парашютно-десантной ротой, один из боев описывается в фильме «9 рота» режиссера Федора Бондарчука. Он также принимал участие в штурме дворца Тадж-Бек (дворец Амина) в Кабуле.

С 1994 по 2003 год Востротин занимал пост заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, позже был депутатом Госдумы от «Единой России» и входил в думский комитет по безопасности.

В ДТП в Свердловской области погиб Герой России
Общество
Фото:МВД России

Востротин родился 20 ноября 1952 года в городе Касли Челябинской области. Его отец – участник Великой Отечественной войны, был водителем БМ-13 «Катюша». Востротин окончил Свердловское суворовское военное училище и Рязанское высшее воздушно-десантное училище, а позднее Военную академию им. Фрунзе.

Имеет многочисленные награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Мужества, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» и другие. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено в 1988 году, генерал-полковником он стал в 1999-м.

ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой

Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией

В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов

Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro

Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы

Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео

Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг

МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности

Путин назвал размер инфляции в январе

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Яна Баширова
Герой Советского Союза генерал Афганистан
Материалы по теме
Умер заслуженный артист России Юрий Ларин
Общество
В Подмосковье умер обладатель медали Гарибальди Николай Орлов
Общество
Футболист «Амкала» скончался в возрасте 31 года от рака крови
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,15 (+0,21) Инвестиции, 12 фев, 17:18 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 91,08 (+0,19) Инвестиции, 12 фев, 17:18
В России объявили в розыск треш-стримера Mellstroy Общество, 15:11
МЧС опровергло информацию о пожаре на заводе «МиГ» в Москве Общество, 15:07
IIHF запретила Буре участвовать в обсуждении отстранения россиян Спорт, 15:07
Больше не мечта: квартиры, которые сдают раньше срока РБК и ПИК, 15:00
Готовы ли покупатели платить за новые бренды на маркетплейсах Pro, 14:59
Суд Петербурга огласил приговор бежавшей из Афганистана журналистке Политика, 14:59
Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов бригады ВСУ Политика, 14:56
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Биткоин превысил $50 тыс. впервые с 2021 года. Что дальше Крипто, 14:56
Министра обороны Италии госпитализировали с подозрением на перикардит Политика, 14:51
Сенат США поддержал проект о помощи Украине, Тайваню и Израилю Политика, 14:49
Канада отказалась выдать России ветерана дивизии «Галичина» Хунку Политика, 14:48
В Москве за 5 лет снизился разрыв цен между жильем в центре и на окраинах Недвижимость, 14:47
Россиянка вышла в третий круг турнира WTA в Дохе после отказа украинки Спорт, 14:38
Бывшая лыжница выиграла индивидуальную гонку в биатлоне на Спартакиаде Спорт, 14:27