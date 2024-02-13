Умер генерал Востротин, экс-командир девятой роты в Афганистане

Востротин командовал 9-й ротой в Афганистане, один из боев которой описывается в фильме Федора Бондарчука. Звание Героя СССР Востротину присвоили в 1988 году

Валерий Востротин (Фото: cska.ru)

На 72-м году жизни скончался Герой Советского Союза, генерал-полковник Валерий Востротин, сообщили РБК в организации военных инвалидов «Воин», которой он руководил.

Востротин — участник боевых действий в Афганистане, командовал 9-й парашютно-десантной ротой, один из боев описывается в фильме «9 рота» режиссера Федора Бондарчука. Он также принимал участие в штурме дворца Тадж-Бек (дворец Амина) в Кабуле.

С 1994 по 2003 год Востротин занимал пост заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, позже был депутатом Госдумы от «Единой России» и входил в думский комитет по безопасности.

Востротин родился 20 ноября 1952 года в городе Касли Челябинской области. Его отец – участник Великой Отечественной войны, был водителем БМ-13 «Катюша». Востротин окончил Свердловское суворовское военное училище и Рязанское высшее воздушно-десантное училище, а позднее Военную академию им. Фрунзе.

Имеет многочисленные награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Мужества, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» и другие. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено в 1988 году, генерал-полковником он стал в 1999-м.