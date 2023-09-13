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Пекин потребовал объяснений за слова Подоляка о Китае и Индии

Пекин потребовал разъяснить слова Подоляка о слабом интеллектуальном потенциале
Сюжет
Военная операция на Украине
Представитель МИД Китая Мао Нин призвала советника Зеленского «выработать правильное отношение». Накануне Подоляк заявил о «слабом интеллектуальном потенциале» Китая и Индии, обвинив их в получении выгод из-за конфликта на Украине
Мао Нин
Мао Нин (Фото: Mark R. Cristino / ТАСС)

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк должен разъяснить свои слова о слабом интеллектуальном потенциале Китая и Индии, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Он должен дать разъяснение и объясниться», — сказала она (цитата по ТАСС). Мао подчеркнула, что Китай стремится к мирному урегулированию ситуации на Украине. По словам представителя МИДа, Подоляк «должен добросовестно проанализировать» ситуацию и «выработать правильное отношение».

Накануне Михаил Подоляк дал интервью каналу «Власть и Ващенко» на YouTube. Он заявил, что интеллектуальный потенциал Индии и Китая слаб, несмотря на то что они эффективно вкладываются в науку.

«Индия посадила луноход. Но это не означает, что эта страна точно понимает, что такое современный мир», — сказал советник главы офиса президента.

Подоляк высказал мнение, что эти страны «эффективно зарабатывают» на конфликте на Украине: получают дешевое сырье и другие экономические выгоды.

Как писал Bloomberg, на банковских счетах российских компаний в Индии ежемесячно накапливается до $1 млрд в рупиях, которые практически невозможно потратить из-за существующих валютных ограничений. По словам Сергея Лаврова, Индия пообещала предложить России перспективные области, куда можно инвестировать застрявшие на счетах компаний из России эти деньги.

Нью-Дели поддерживает тесные связи с Москвой, в том числе в сфере вооружений и энергоносителей, не выступал с критикой России за ввод войск на Украину. Помимо этого, Индия не поддержала резолюцию ООН с осуждением военных действий, отмечала The Wall Street Journal.

В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает возможность ускорения строительства газопроводов в Китай. Путин отмечал, что отношения между Россией и Китаем за последние годы вышли на абсолютно беспрецедентный исторический уровень. По его словам, его дружеские личные и деловые отношения с председателем Китая Си Цзиньпином помогают Москве и Пекину развивать плодотворные двусторонние отношения.

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«Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению», — сказал Подоляк.

Советник главы офиса президента считает, что эти страны получат дешевле сырье и другие экономические выгоды, вроде строительства газового хаба в Турции, Индия зарезервирует 38 млрд рупий, на которые РФ продала газа, Китай получит возможность покупать газ по скидке и достроить газопровод.

Подоляк также раскритиковал Турцию, тоже обвинив ее в получении выгоды.

Подоляк не в первый раз критикует разные государства и различные институции за недостаточную поддержку Украины. 8 сентября советник офиса Зеленского заявил о превращении ООН в «лоббистов» России, которые пытаются продвинуть снятие ограничений в отношении российского сельхозэкспорта. По его мнению, выступая за исполнение нынешних требований России для возобновления зерновой сделки, «ООН хочет продлить жизнь путинского режима».

В тот же день Подоляк назвал папу римского пророссийским. Понтифик, заявил он, не может выступать посредником в урегулировании конфликта на Украине после своих высказываний о России. В конце августа папа римский Франциск призывал российскую молодежь не забывать о своем «великом наследии». Это высказывание Подоляк счел «обнулением репутации Святого престола».

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Теги
Сергей Грехов
Китай Индия Михаил Подоляк МИД
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