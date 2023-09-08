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Подоляк заявил о превращении ООН в «лоббистов» интересов России

Михаил Подоляк обвинил ООН в лоббировании интересов России
Сюжет
Военная операция на Украине
Советник главы офиса Зеленского считает, что попытки ООН выполнить условия России по зерновой сделке помогают Кремлю. МИД России предложения ООН резко отвергал
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк (Фото: Сергей Волошин / Reuters)

ООН, пытаясь решить вопрос со снятием ограничений в отношении российского сельхозэкспорта, стала «лоббистом» интересов Москвы, заявил в X (бывший Twitter) советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По мнению политика, Запад, вводя санкции против России, показал, что у страны под управлением Владимира Путина «нет будущего», но «после Путина» у нее «будет шанс». Выступая за исполнение нынешних требований России для возобновления зерновой сделки, «ООН хочет продлить жизнь путинского режима» и поддерживает военные действия, считает Подоляк. Он призвал не исполнять условия Москвы и вновь заявил о том, что следует задуматься над темой членства России в Совете Безопасности организации.

К своему посту Подоляк прикрепил картинку, на которой изображены герои кинотрилогии «Властелин колец»: король Рохана Теоден (подписано, что это ООН) и его коварный советник Грима, или Червеуст (подписано, что это Россия).

Немецкая газета Bild и агентство Reuters 8 сентября сообщили, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил главе российского МИДа Сергею Лаврову предложения для возобновления зерновой сделки, которая не работает с 17 июля.

Среди них:

  • создание в Люксембурге дочерней компании для попавшего под санкции Россельхозбанка — RSHB Capital SA, которая получит доступ к SWIFT;
  • учреждение отдельной страховой компании для страхования рисков кораблей, транспортирующих российские продукты питания и удобрения, в том числе на случай атак со стороны Украины;
  • выступление ООН как посредника в вопросе возвращения Москве активов, замороженных в странах ЕС;
  • обеспечение доступа российских судов, перевозящих сельхозпродукцию, в порты Евросоюза.
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Россия препятствиями для работы зерновой сделки называла как минимум пять основных факторов: из них в письме Гутерриша, судя по попавшему в СМИ содержанию, не говорилось о решении вопросов по нефункционирующему аммиакопроводу Тольятти — Одесса и поставкам сельхозтехники, запчастей и сервисному обслуживанию.

Новые предложения ООН по зерновой сделке не содержат «никаких новых элементов» и не могут стать основой для нормализации экспорта сельскохозяйственной продукции из России, заявил 6 сентября российский МИД.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Зерновая сделка ООН Михаил Подоляк
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