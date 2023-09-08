Подоляк заявил о превращении ООН в «лоббистов» интересов России

Советник главы офиса Зеленского считает, что попытки ООН выполнить условия России по зерновой сделке помогают Кремлю. МИД России предложения ООН резко отвергал

Михаил Подоляк (Фото: Сергей Волошин / Reuters)

ООН, пытаясь решить вопрос со снятием ограничений в отношении российского сельхозэкспорта, стала «лоббистом» интересов Москвы, заявил в X (бывший Twitter) советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По мнению политика, Запад, вводя санкции против России, показал, что у страны под управлением Владимира Путина «нет будущего», но «после Путина» у нее «будет шанс». Выступая за исполнение нынешних требований России для возобновления зерновой сделки, «ООН хочет продлить жизнь путинского режима» и поддерживает военные действия, считает Подоляк. Он призвал не исполнять условия Москвы и вновь заявил о том, что следует задуматься над темой членства России в Совете Безопасности организации.

К своему посту Подоляк прикрепил картинку, на которой изображены герои кинотрилогии «Властелин колец»: король Рохана Теоден (подписано, что это ООН) и его коварный советник Грима, или Червеуст (подписано, что это Россия).

Немецкая газета Bild и агентство Reuters 8 сентября сообщили, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил главе российского МИДа Сергею Лаврову предложения для возобновления зерновой сделки, которая не работает с 17 июля.

Среди них:

создание в Люксембурге дочерней компании для попавшего под санкции Россельхозбанка — RSHB Capital SA, которая получит доступ к SWIFT;

учреждение отдельной страховой компании для страхования рисков кораблей, транспортирующих российские продукты питания и удобрения, в том числе на случай атак со стороны Украины;

выступление ООН как посредника в вопросе возвращения Москве активов, замороженных в странах ЕС;

обеспечение доступа российских судов, перевозящих сельхозпродукцию, в порты Евросоюза.

Россия препятствиями для работы зерновой сделки называла как минимум пять основных факторов: из них в письме Гутерриша, судя по попавшему в СМИ содержанию, не говорилось о решении вопросов по нефункционирующему аммиакопроводу Тольятти — Одесса и поставкам сельхозтехники, запчастей и сервисному обслуживанию.

Новые предложения ООН по зерновой сделке не содержат «никаких новых элементов» и не могут стать основой для нормализации экспорта сельскохозяйственной продукции из России, заявил 6 сентября российский МИД.