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Путин допустил ускорение постройки «Силы Сибири-2»

Владимир Путин допустил ускорение постройки газопровода «Сила Сибири-2»
Путин заявил, что Россия рассматривает возможность ускорить строительство газопроводов в Китай (дальневосточного маршрута и «Силы Сибири-2»). В мае FT писала о затягивании Китаем переговоров по строительству «Силы Сибири-2»
«Газпром» GAZP ₽180,93 +1,52% Купить
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images

Россия рассматривает возможность ускорения строительства газопроводов в Китай, заявил президент Владимир Путин на совещании по реализации проекта «Мурманский СПГ». Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Учитывая хорошие перспективы для расширения сотрудничества с дружественными странами, рассматриваем возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода «Сила Сибири-2», — сказал президент.

В конце мая Financial Times (FT) опубликовала статью под названием «Сила Сибири: Китай заставляет Путина ждать газопровода». Опрошенные изданием эксперты сочли, что Пекин стремится затянуть переговоры о строительстве трубопровода «Сила Сибири-2» в том числе для заключения более выгодных условий. В статье отмечалось, что визит премьер-министра Михаила Мишустина в Китай не закончился подписанием документа, в котором Пекин брал бы на себя обязательства по проекту.

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в разговоре с РБК прокомментировал информацию FT фразой: «Не читайте советских газет».

Проектирование газопровода «Сила Сибири-2» началось еще в 2020 году, он пройдет из России через Монголию в Китай. Примерная протяженность трубы составит около 6,7 тыс. км, из них 2,7 тыс. км пройдет по территории России. Емкость трубопровода — до 50 млрд куб. м газа в год.

21 марта Путин объявил о договоренности с Китаем по поводу строительства газопровода. «Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 млрд куб. м газа надежных стабильных поставок из России», — рассказал он. Вице-премьер Александр Новак тогда говорил, что у Москвы и Пекина «есть общее понимание, что проект поддерживается». Он сообщил, что компаниям поручили проработать «детали проекта».

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Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в июле 2022 года говорил, что ожидает начала строительства газопровода в 2024 году. В январе South China Morning Post писала со ссылкой на аналитиков, что Пекин стремится ускорить строительство «Силы Сибири-2», чтобы снизить зависимость от поставок из Австралии, откуда страна в 2020 году получила 43% импорта СПГ.

4 февраля прошлого года «Газпром» объявил о заключении соглашения с китайской CNPC о поставках газа в Китай с Дальнего Востока. В конце августа того же года глава компании Алексей Миллер рассказал, что «Газпром» начал проектировать дальневосточный маршрут. В мае российское правительство одобрило соглашение о поставках газа в Китай по этому пути.

Ожидается, что благодаря новому газопроводу объем поставок российского газа в КНР увеличится на 10 млрд куб. м. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что этот контракт «Газпрома» и CNPC рассчитан на 25 лет.

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