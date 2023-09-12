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Подоляк заявил о слабом интеллектуальном потенциале у Индии и Китая

Подоляк: у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал
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Военная операция на Украине
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк (Фото: Сергей Волошин / Reuters)

Интеллектуальный потенциал Индии и Китая слаб, несмотря на то что страны эффективно вкладываются в науку, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью каналу «Власть и Ващенко» на YouTube.

По его словам, то, что индийская станция «Чандраян-3» успешно прилунилась, не говорит о том, что эта страна «точно понимает, что такое современный мир».

«Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению. <…> Эти страны сегодня на этой войне зарабатывают, эффективно зарабатывают. Так же, как Турецкая Республика», — сказал Подоляк.

В конце апреля Подоляк призвал Китай дистанцироваться от России, чтобы сохранить влияние на мировую экономику. «Год Китай не мог определиться с позицией, и сейчас ему предстоит сделать выбор», — отметил он тогда.

По его словам, властям Китая не следует помогать России экономически, в том числе «участвовать в ее военно-промышленном комплексе» и выступать как «российский информационный и дипломатический агент».

Президент России Владимир Путин отмечал, что отношения между Россией и Китаем за последние годы вышли на абсолютно беспрецедентный исторический уровень. По его словам, его дружеские личные и деловые отношения с председателем Китая Си Цзиньпином помогают Москве и Пекину развивать плодотворные двусторонние отношения.

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Теги
Украина Михаил Подоляк Индия Китай
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