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Индия предложила России способ решения проблемы с застрявшими рупиями

Лавров: Индия предложит России отрасли, куда можно вложить застрявшие рупии
Сюжет
Война санкций
Лавров заявил, что Индия пообещала предложить перспективные сферы для инвестирования застрявших на счетах российских компаний миллиардов рупий. Это называли одной из причин ослабления рубля, в Минэнерго и ЦБ не согласны
Фото: Amit Dave / Reuters
Фото: Amit Dave / Reuters

Индия пообещала предложить России перспективные области, куда можно инвестировать застрявшие на счетах компаний из России миллиарды рупий, заявил глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

«В нынешней ситуации накопилось очень много миллиардов рупий, которые пока не находят своего применения. Наши индийские друзья заверили, что предложат перспективные области, куда их можно инвестировать», — сказал он (цитата по ТАСС).

На банковских счетах российских компаний в Индии ежемесячно накапливается до $1 млрд в рупиях, которые практически невозможно потратить из-за существующих валютных ограничений, писал Bloomberg. В начале мая Лавров также рассказал, что Россия накопила «миллиарды рупий на счетах в индийских банках» и обсуждается вопрос о переводе их в другую валюту. Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью RTVI называл среди возможных решений закупки на рупии товаров или их инвестирование в индийскую экономику.

Экономист, экс-глава Минфина, банков ВТБ 24 и «Открытие» Михаил Задорнов называл ограничение их вывода одной из «неочевидных» причин ослабления рубля. Минэнерго с этим выводом не соглашалось, утверждая, что нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки, а задержки с этим не носят системного характера.

В ЦБ остатки в рупиях на счетах у российских экспортеров оценили как незначительные по отношению к объемам экспорта. По словам зампреда Центробанка Алексея Заботкина, на курс рубля влияет повышенный объем импорта. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в июне отмечала, что проблема с расчетами в нацвалютах других стран, в частности в рупиях, есть, но ее масштаб не растет.

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индийская рупия Индия Сергей Лавров
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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