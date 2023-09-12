Приграничные страны ЕС решили договориться по конфискации машин из России

Приграничные с Россией страны на неделе обсудят рекомендации Еврокомиссии о запрете на въезд в ЕС автомобилей с российскими номерами. Эстония и Литва готовы начать их конфискацию, в Финляндии на такой шаг идти не собираются

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Страны — члены Европейского союза, граничащие с Россией, на неделе обсудят исполнение рекомендаций Еврокомиссии о запрете россиянам на въезд в страны ЕС на автомобилях с российской регистрацией и номерами, сообщает эстонский портал ERR со ссылкой на министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсахкну.

«На этой неделе приграничные государства обсудят рекомендации Еврокомиссии относительно автомобилей с российскими номерами, чтобы определить общие способы их имплементации», — заявил глава МИД Эстонии, слова которого передал официальный представитель. По словам министра, ограничения более эффективны, когда применяются коллективно.

«Обновленное руководство Европейской комиссии в отношении автомобилей с российскими номерными знаками поддерживает наши цели по сдерживанию российской агрессии и усилению соблюдения санкций, и Эстония намерена следовать указаниям Комиссии, поскольку это является нашей политикой», — добавил Тсахкна.

Из стран Европейского союза Россия граничит с Польшей, Финляндией, Эстонией, Латвией и Литвой.

Ранее во вторник, 12 сентября, вице-министр иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене заявила, что Вильнюс будет придерживаться рекомендаций ЕК. «Любой, кто пересекает границу, будь то гражданин России или гражданин ЕС, с номерами, зарегистрированными в России, если у него нет документов, подтверждающих, что он следует транзитом в Калининград, он должен знать, что его автомобиль будет конфискован», — сказала она.

В Финляндии пока отказались следовать рекомендации Еврокомиссии. Сообщения о том, что машины с российскими номерами не смогут въехать в Финляндию или будут конфискованы, не соответствуют действительности, заявила руководитель санкционного отдела МИДа Пиа Сариваара. «Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», — сказала она.

8 сентября Еврокомиссия разъяснила правила применения уже действующих санкций, согласно которым въезд в страны ЕС на личных автомобилях (таможенный код 8703 — легковые автомобили для перевозки менее десяти человек), зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт, даже если они используются в личных целях, а не в коммерческих. Также в категорию запрещенных к ввозу товаров попала косметика, товары для душа, зубные пасты, мыло, смартфоны, фотоаппараты и другие вещи (всего более 160 позиций). Исключения будут сделаны для граждан ЕС и их ближайших родственников.

Представитель Еврокомиссии позже уточнил РБК, что каждая страна ЕС будет сама принимать решение, как исполнять санкции.

Врио руководителя ФТС Руслан Давыдов назвал запрет для россиян на ввоз личных вещей «полным беспределом», однако исключил зеркальный ответ.