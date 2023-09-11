Глава таможни назвал «полным беспределом» запрет на ввоз шампуней в ЕС

ЕК ранее разъяснила отдельные пункты санкционного законодательства, согласно которым, россиянам запрещен въезд в ЕС на личных автомобилях, а также со своими смартфонами и шампунями. Глава ФТС назвал санкции «полным беспределом»

Руслан Давыдов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Запрет на въезд россиян в ЕС со своими автомобилями, смартфонами и шампунями является «полным беспределом», однако реально повлиять на решение европейцев Россия не может. Об этом в кулуарах ВЭФ заявил РБК врио руководителя ФТС Руслан Давыдов.

Ранее ЕК уточнила интерпретацию санкционного законодательства в отношении России, по которой въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт. К этой же категории относятся такие личные вещи как смартфоны, ноутбуки, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты и др.

«Глупость европейцев и вообще полный беспредел, то что они творят. Понимаете, это товары для личного пользования. Они приняли решение по запрету торгового оборота. Поэтому с точки зрения нормальной таможенной логики их решения абсолютно незаконны», — заявил Давыдов, комментируя интерпретацию санкций от ЕК.

На вопрос о возможных выходах из ситуации он напомнил, что страны ЕС заморозили таможенное сотрудничество с Россией, о чем официально уведомили. «Поэтому то, как они на своей территории распоряжаются основными принципами таможенного оформления может вызывать только сожаление и непонимание, а повлиять на них мы не можем, по крайне мере силами таможни», — отметил врио главы ФТС.

Говоря о возможных ответных действиях Давыдов выразил надежду, что Россия «подобный беспредел творить не будет», поскольку «мы цивилизованные люди в отличие от них».

В разъяснениях ЕК о санкционном законодательстве против России говорится, что вне зависимости от того, используется ли транспорт в частных или коммерческих целях, он может быть арестован, если попадает в перечисленные в XXI приложении таможенные коды (включая код 8703 — легковые автомобили и транспортные средства, вмещающие менее десяти человек).

ЕК ссылается на регламент Совета ЕС от 31 июля 2014 года №833/2014 «Об ограничительных мерах в связи с действиями России». Ст. 3i регламента предусматривает «запрет на продажу и ввоз на территорию стран ЕС ряда товаров (грузов), включая автомобили (приложение XXI, код 8703)».

Еврокомиссия также разъяснила, что российским гражданам, пересекающим границу ЕС, нельзя привозить с собой личные вещи, перечисленные в приложении XXI. В их числе: мобильные телефоны, ноутбуки, чемоданы, косметику, изделия из кожи и меха, полудрагоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, фотокамеры. Таможенные органы ЕС могут их не пропустить.

В комментарии РБК представитель Еврокомиссии повторил, что ввоз в страны ЕС товаров по перечню из приложения XXI запрещается, если они имеют российское происхождение или вывозятся из России. При этом он уточнил, что каждая страна ЕС сама решает, как исполнять санкции, то есть разъяснение Еврокомиссии не носит юридически обязывающего характера.