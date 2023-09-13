МИД назвал вбросом сообщения о подготовке Россией переворота в Армении

Мария Захарова отнесла сообщения о подготовке Кремлем переворота в Армении к «разряду очередной мифологи» и напомнила слова Константина Косачева, назвавшего это «бредом сивой кобылы»

Дом правительства Армении (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Данные, что Россия готовит в Армении государственный переворот, — это информационный вброс, заявила представитель МИДа Мария Захарова. Трансляция брифинга шла во «ВКонтакте».

Журналисты попросили Захарову прокомментировать информацию в «проправительственных армянских телеграм-каналах», что в республике на момент смерти основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина находились около 3 тыс. бойцов этой структуры с целью «отстранения от власти [премьера Армении Никола] Пашиняна и его команды». Об этом, в частности, писал канал «Баграмян 26»: в публикации утверждалось, что сценарий переворота «санкционировал Кремль».

Захарова в ответ поинтересовалась, на чем основана публикация и есть ли подтверждающие фото или видео. Она отметила, что 3 тыс. — «это не три человека, это не маленькая группа лиц, которые могут затеряться»: «Наверное, увидели бы этих людей, как говорят, засекли».

«О чем мы говорим, это все из разряда очередной мифологии. Я могу квалифицировать это как вброс», — заявила представитель МИДа.

Она напомнила о словах главы международного комитета Совета Федерации Григория Карасина, который в комментарии News.ru назвал сообщения о подготовке в Армении переворота «бредом сивой кобылы».

Захарова накануне заявила, что Россия не враг Армении и никогда им не будет, а жесткую реакцию Москвы, в том числе вызов посла Вагаршака Арутюняна в МИД, вызвали «недружественные действия» Еревана. В их числе министерство назвало решение Армении ратифицировать Римский статут (основополагающий документ Международного уголовного суда), поездку в Киев жены Пашиняна Анну Акопян и совместные учения с США.

Пашинян отметил, что маневры с Соединенными Штатами проходят регулярно. Рассмотрение ратификации Римского статута Армения начала еще в прошлом году, до того, как МУС выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. Решение связано с тем, что Ереван хочет расследования МУС действий Азербайджана на границе, объяснял премьер. Он также призвал не политизировать визит своей жены в украинскую столицу.

Путин, выступая накануне на пленарном заседании Восточного экономического форума, заявил, что не видит «разворота» в отношениях с Арменией.