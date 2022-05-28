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Путин обсудил по телефону с Макроном и Шольцем ситуацию на Украине

Президент Владимир Путин по телефону обсудил с Шольцем и Макроном ситуацию на Украине
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и обсудил с ними ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин рассказал Макрону и Шольцу «о последнем развитии событий в контексте проводимой специальной военной операции» и обсудил с ними организацию «системной работы по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах Донбасса». Также руководители стран обсудили по телефону ситуацию с российско-украинскими переговорами, поставки западного оружия на Украину и мировой продовольственный кризис

Путин заявил Шольцу и Макрону о готовности к переговорам с Украиной
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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Путин заявил, что Москва открыта к переговорам и заявил, что диалог был заморожен Киевом. Он также высказал готовность нарастить экспорт сельхозпродукции и удобрений в случае снятия санкций. Кроме того, Россия готова способствовать поиску вариантов беспрепятственного экспорта зерна, в том числе вывоз украинского зерна через черноморские порты.

Разговор продолжался порядка 80 минут. За это время Шольц и Макрон призвали Путина вывести российские войска с территории Украины и начать прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрайт в Twitter.

В Елисейском дворце, по данным газеты Le Parisien, сообщили, что Шольц и Макрон «вновь настаивали», чтобы Москва и Киев договорились о мирном урегулировании «при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Украины». Они вновь попросили российского президента о прекращении огня. В Елисейском дворце подтвердили, что оба лидера призывали Путина начать прямые переговоры с украинским коллегой.

В последний раз Путин, Макрон и Шольц общались 29 марта. Макрон с начала российской спецоперации на Украине созванивался с Путиным как минимум десять раз. Ранее он говорил, что считает продолжение диалога с Москвой своим долгом. Путин и Шольц также неоднократно общались с начала спецоперации, последний их разговор состоялся 14 мая.

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Владимир Путин Олаф Шольц Эмманюэль Макрон телефонные переговоры
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