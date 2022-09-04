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Медведев не нашел причин для обид Шольца из-за проблем с газом

ФРГ — «недружественная страна», которая ввела санкции против России и поставляет оружие на Украину, объявив тем самым «гибридную войну» и поступая, как «враг», заявил Медведев
«Газпром» GAZP ₽252,8 +1,48% Купить
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Канцлеру Германии Олафу Шольцу не на что обижаться, так как ФРГ «объявила России гибридную войну» и «действует, как враг», написал в Telegram заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев после высказываний Шольца по поводу поставок российского газа.

Немецкий канцлер 4 сентября в очередной раз назвал Россию ненадежным поставщиком газа.

«Вот те на! Обиделся снова… Германия: а) недружественная страна, б) ввела санкции против всей экономики России и ее граждан, в) поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших вооруженных сил», — написал Медведев.

И после этого «дяденька удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом», заметил зампред Совбеза. Он сравнил ситуацию с детским анекдотом: «И они еще ругаются, что я ковырялся в носу».

«Газпром» фразой «ремонтировать негде» описал ситуацию с турбинами
Политика
Фото:Sascha Steinbach / Keystone Press Agency / Global Look Press

2 сентября «Газпром» объявил о решении полностью перекрыть газ, поступающий через трубопровод «Северный поток», «до устранения замечаний к работе оборудования». С 31 августа до 2 сентября прокачка была приостановлена для технического обслуживания единственного оставшегося газового двигателя Trent 60 на компрессорной станции «Портовая», после чего ее должны были возобновить.

Прекращение поставок по «Северному потоку» в компании объяснили утечкой масла. Ростехнадзор предупредил, что неисправность не позволяет обеспечить безаварийную эксплуатацию турбины.

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В Siemens Energy, которая обслуживает двигатели для газопровода, в свою очередь, не увидели технических причин для перекрытия газа. Там пояснили, что такие утечки не влияют на работу турбин и раньше их появление не приводило к остановке трубопровода.

Шольц заявил, что Германия с декабря готовилась к остановке поставок газа
Политика
Фото:Hannibal Hanschke / EPA / ТАСС

Германия еще летом выражала опасения, что Россия может полностью перекрыть газ. С конца июля прокачка по «Северному потоку» сократилась до 20% из-за проблем с турбинами. Один из двигателей застрял в Канаде, где находился на ремонте, из-за санкций этой страны против России. Оттава в итоге согласилась отправить турбину в Россию через ФРГ, чтобы обойти санкции. Однако в «Газпроме» заявили, что это решение было принято без согласия российской стороны и оно не соответствует условиям контракта с британской компанией Industrial Turbine Company (UK) Limited (входит в Siemens Energy) на ремонт турбин. В Siemens Energy, в свою очередь, говорили, что турбина готова к эксплуатации и ее могут доставить в Россию немедленно, если та того захочет.

В Кремле в ответ на опасения Германии возражали: Россия относится «весьма аккуратно к своему реноме ответственного поставщика».

На данный момент Германия закачала газ в хранилища на 85%. Шольц выразил уверенность, что страна сможет пережить зиму. По его словам, Германия еще с декабря прошлого года готовилась к тому, что Россия может прекратить поставки топлива.

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Теги
Елена Чернышова
Дмитрий Медведев Олаф Шольц поставки газа
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