Глава МАГАТЭ заявил об угрозе реакторам и хранилищам топлива на ЗАЭС
Из-за продолжающихся обстрелов Запорожской АЭС сохраняется угроза реакторам и помещениям для хранения отработанного топлива. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«Они [обстрелы] продолжаются и оказывают прямое воздействие на реакторы и другие объекты, особенно это касается территорий, где находится отработанное топливо. Это может привести к серьезным последствиям», — предупредил он.
По его словам, для предупреждения угрозы ядерной катастрофы сторонам конфликта необходимо создать зону безопасности вокруг ЗАЭС. «Вы знаете, что на брифинге для Совета Безопасности ООН несколько дней назад я предложил срочно установить охранную зону ядерной и физической безопасности вокруг станции. Я начал консультации по этой теме с обеими сторонами», — сказал Гросси.
Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире, расположена на берегу Днепра в городе Энергодар. На нее приходятся шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. С конца февраля АЭС находится под контролем российских сил, однако формально по-прежнему остается под управлением «Энергоатома».
С конца июля Россия и Украина обвиняли друг друга в обстрелах ЗАЭС. 25 августа «Энергоатом» сообщил о первом в истории полном отключении станции от электросети из-за пожара на золоотвалах Запорожской ТЭС, которая находится рядом. По версии главы запорожской ВГА Евгения Балицкого, пожар начался после обстрела ВСУ. Спустя двое суток оба энергоблока снова подключили к электросети Украины.
1 сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Эксперты установили, что «физическая целостность объекта не раз нарушалась», и увидели следы обстрелов. 5 сентября специалисты агентства покинули станцию. Два представителя делегации остались там на постоянной основе.
Несмотря на зафиксированные МАГАТЭ повреждения ряда объектов на ЗАЭС, агентство в своем отчете не указало, кто ответственен за обстрелы. Оно предложило Москве и Киеву заключить соглашение о неприкосновенности ЗАЭС и начало консультации по созданию зоны безопасности на станции. 11 сентября работу Запорожской АЭС полностью остановили.