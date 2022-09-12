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Военная операция на Украине ,  
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Глава МАГАТЭ заявил об угрозе реакторам и хранилищам топлива на ЗАЭС

Гросси указал на недопустимость продолжения обстрелов атомной станции и сообщил, что МАГАТЭ начало консультации с Киевом и Москвой о создании зоны безопасности
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Christian Bruna / EPA / ТАСС)

Из-за продолжающихся обстрелов Запорожской АЭС сохраняется угроза реакторам и помещениям для хранения отработанного топлива. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Они [обстрелы] продолжаются и оказывают прямое воздействие на реакторы и другие объекты, особенно это касается территорий, где находится отработанное топливо. Это может привести к серьезным последствиям», — предупредил он.

По его словам, для предупреждения угрозы ядерной катастрофы сторонам конфликта необходимо создать зону безопасности вокруг ЗАЭС. «Вы знаете, что на брифинге для Совета Безопасности ООН несколько дней назад я предложил срочно установить охранную зону ядерной и физической безопасности вокруг станции. Я начал консультации по этой теме с обеими сторонами», — сказал Гросси.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире, расположена на берегу Днепра в городе Энергодар. На нее приходятся шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. С конца февраля АЭС находится под контролем российских сил, однако формально по-прежнему остается под управлением «Энергоатома».

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Фото:Александр Ермоченко / Reuters

С конца июля Россия и Украина обвиняли друг друга в обстрелах ЗАЭС. 25 августа «Энергоатом» сообщил о первом в истории полном отключении станции от электросети из-за пожара на золоотвалах Запорожской ТЭС, которая находится рядом. По версии главы запорожской ВГА Евгения Балицкого, пожар начался после обстрела ВСУ. Спустя двое суток оба энергоблока снова подключили к электросети Украины.

1 сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Эксперты установили, что «физическая целостность объекта не раз нарушалась», и увидели следы обстрелов. 5 сентября специалисты агентства покинули станцию. Два представителя делегации остались там на постоянной основе.

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Несмотря на зафиксированные МАГАТЭ повреждения ряда объектов на ЗАЭС, агентство в своем отчете не указало, кто ответственен за обстрелы. Оно предложило Москве и Киеву заключить соглашение о неприкосновенности ЗАЭС и начало консультации по созданию зоны безопасности на станции. 11 сентября работу Запорожской АЭС полностью остановили.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Запорожская АЭС МАГАТЭ ядерная катастрофа реактор
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