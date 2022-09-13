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Военная операция на Украине ,  
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Кравцов сообщил, что уехавшие из-под Харькова учителя сейчас в России

Кравцов: все пожелавшие уехать из Харьковской области учителя были перевезены в Россию

Учителя и директора школ из Харьковской области, пожелавшие покинуть регион, перевезены на территорию России Об этом журналистам заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, передает ТАСС.

«Это фейк, что были учителя из РФ. Все, кто находился на территории Харьковской области, директора школ, учителя, которые изъявили желание покинуть Харьковскую область, они имели такую возможность. Мы это обеспечили, сегодня они находятся в Белгородской, Ростовской [областях], Краснодарском крае», — сказал министр.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
учителя Военная операция на Украине Сергей Кравцов Харьковская область
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