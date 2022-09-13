Кравцов: все пожелавшие уехать из Харьковской области учителя были перевезены в Россию

Кравцов сообщил, что уехавшие из-под Харькова учителя сейчас в России

Учителя и директора школ из Харьковской области, пожелавшие покинуть регион, перевезены на территорию России Об этом журналистам заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, передает ТАСС.

«Это фейк, что были учителя из РФ. Все, кто находился на территории Харьковской области, директора школ, учителя, которые изъявили желание покинуть Харьковскую область, они имели такую возможность. Мы это обеспечили, сегодня они находятся в Белгородской, Ростовской [областях], Краснодарском крае», — сказал министр.

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