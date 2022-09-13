В Харьковской ВГА опровергли задержание российских учителей на Украине
На контролируемых Россией территориях Харьковской области не было российских учителей, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе администрации региона. О том, что учителей задержали, накануне заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
«В регионе не было российских учителей. Однако, что может быть с местными учителями, которые сотрудничали с Россией и готовы были преподавать по новой методике, пока неизвестно», — заявили агентству в администрации региона.
Утром 13 сентября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержанию украинскими военнослужащих учителей, как сформулировано в сообщении ведомства, «преподаваших по российским учебным программам на территории Харьковской области». Гражданство этих учителей Следственный комитет не называет.
В пресс-службе Министерства просвещения России не смогли оперативно ответить на запрос РБК.
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