Киев заявил о задержании на Украине российских учителей

Задержанным на Украине российским учителям может грозить до 12 лет тюрьмы. Согласившимся работать по российской программе украинским учителям грозит до 15 лет, сообщила вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук

Фото: Darek Delmanowicz / ТАСС

В Харьковской области задержали учителей из России, которые преподавали в местных школах по российской программе, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук изданию «Страна.ua».

По словам Верещук, задержанных будут судить по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны; по этой статье грозит до 12 лет лишения свободы).

При этом российских учителей не будут рассматривать как пленных для обмена, поскольку они не комбатанты, заявила вице-премьер. «Они совершили преступление против нашего государства. <...> Там серьезные сроки наказания», — отметила она.

Судить также будут и украинских учителей, которые согласились преподавать по российской программе, утверждает Верещук. Они будут проходить по статье о коллаборационной деятельности (до 15 лет лишения свободы).

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию. Под контролем российских сил, согласно сообщениям Минобороны, находятся Херсонская область, часть Запорожской и Харьковской областей, часть ДНР и территория ЛНР.

На подконтрольных территориях были сформированы военно-гражданские администрации (ВГА).

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9 сентября глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев сообщил об утрате контроля над городом Балаклея на юге области. В тот же день он объявил об эвакуации населения городов Изюм, Купянск и Великий Бурлук из-за артиллерийских обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.

На следующий день, 10 сентября, Минобороны России заявило о перегруппировке войск: изюмско-балаклейскую группировку перебросили на территорию ДНР, чтобы нарастить усилия на донецком направлении «для достижения заявленных целей» спецоперации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что спецоперация на Украине продолжается и будет идти до достижения поставленных целей.