Минпросвещения ответило на публикации об отправке учителей в Донбасс
Министерство просвещения России ведет «масштабную непрерывную работу» по поддержке систем образования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на иных территориях, где в этом есть «острая необходимость». Об этом ведомство сообщило РБК в ответ на просьбу прокомментировать публикации СМИ о планах отправить в регион педагогов российских школ.
Минпросвещения указало, что поставляет в Донбасс учебники, а также оказывает «помощь по широкому набору образовательных нужд».
Как пояснили в министерстве, это вызвано тем, что «состояние многих школ» в ДНР и ЛНР «отчетливо говорит о полном отсутствии какой-либо поддержки в прошлые годы со стороны украинского режима». Для того, чтобы системы образования в республиках «могли функционировать», ведомство внедряет «обширные программы подготовки и повышения квалификации педагогов», а также помогает внедрять в образовательный процесс «качественные российские стандарты».
Эта работа идет при поддержке «ведущих экспертных организаций», сообщили в ведомстве, не назвав эти организации. «Многие курсы проходят дистанционно, но с максимальным погружением в практическую деятельность», — подчеркнули в Минпросвещения.
Ранее о том, что педагогов и методистов школ некоторых российских регионов планируют отправить в командировки в Донбасс, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве. Власти двух российских регионов также подтвердили изданию, что отправили или готовятся отправить педагогов для работы на территории Донбасса. По данным газеты, педагогам предлагают двойной оклад на время командировки.
В министерстве образования Приморья изданию сообщили, что работники краевого ведомства уже выехали в Донбасс «для методического сопровождения образовательных процессов». С отправкой учителей пока вопрос «решается», пояснили в ведомстве.
В министерстве образования Новосибирской области газете сообщили, что уже сформировали делегацию педагогов от региона, не уточнив, сколько человек в нее вошли. В ведомстве пояснили, что на прошлой неделе принимали «заявки на добровольной основе» от сотрудников с квалификацией учителя, методиста или методолога системы образования для работы на территориях ДНР и ЛНР, «освобожденных вооруженными силами Российской Федерации». Конкретные места работы педагогов, а также сроки и условия командировки «уточняются и находятся в стадии обсуждения», пояснили в ведомстве. «Коммерсант» также сообщал, что планируют отправить учителей в Донбасс в Бурятии, однако подробностей и комментария местного министерства образования не привел.
РБК направил запросы в министерство образования Приморского края, Новосибирской области и в министерство образования и науки республики Бурятия.
9 июня глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября школы Донбасса перейдут на российские образовательные стандарты. По его словам, учителя Донбасса пройдут переквалификацию, а школы региона обеспечат российскими учебниками.
Премьер-министр Михаил Мишустин 20 июня подписал постановление правительства, которое установило двойную заработную плату для сотрудников государственных ведомств, командированных на территорию Донецкой и Луганской народных республик. Решение касается граждан, занимающих должности в федеральных органах, не отнесенные к государственной службе, а также работников организаций и учреждений, подведомственных федеральным органам власти. Также, согласно документу, могут рассчитывать на двойную оплату труда сотрудники организаций, которые участвуют в восстановлении объектов инфраструктуры Донбасса.