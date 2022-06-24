Минпросвещения ответило на публикации об отправке учителей в Донбасс

Состояние школ на территории ЛНР и ДНР говорит о том, что они не получали поддержки со стороны киевских властей, заявили в Минпросвещения. Так в ведомстве ответили за запрос РБК об отправке педагогов из России в Донбасс

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министерство просвещения России ведет «масштабную непрерывную работу» по поддержке систем образования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на иных территориях, где в этом есть «острая необходимость». Об этом ведомство сообщило РБК в ответ на просьбу прокомментировать публикации СМИ о планах отправить в регион педагогов российских школ.

Минпросвещения указало, что поставляет в Донбасс учебники, а также оказывает «помощь по широкому набору образовательных нужд».

Как пояснили в министерстве, это вызвано тем, что «состояние многих школ» в ДНР и ЛНР «отчетливо говорит о полном отсутствии какой-либо поддержки в прошлые годы со стороны украинского режима». Для того, чтобы системы образования в республиках «могли функционировать», ведомство внедряет «обширные программы подготовки и повышения квалификации педагогов», а также помогает внедрять в образовательный процесс «качественные российские стандарты».

Эта работа идет при поддержке «ведущих экспертных организаций», сообщили в ведомстве, не назвав эти организации. «Многие курсы проходят дистанционно, но с максимальным погружением в практическую деятельность», — подчеркнули в Минпросвещения.

Ранее о том, что педагогов и методистов школ некоторых российских регионов планируют отправить в командировки в Донбасс, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве. Власти двух российских регионов также подтвердили изданию, что отправили или готовятся отправить педагогов для работы на территории Донбасса. По данным газеты, педагогам предлагают двойной оклад на время командировки.



В министерстве образования Приморья изданию сообщили, что работники краевого ведомства уже выехали в Донбасс «для методического сопровождения образовательных процессов». С отправкой учителей пока вопрос «решается», пояснили в ведомстве.

В министерстве образования Новосибирской области газете сообщили, что уже сформировали делегацию педагогов от региона, не уточнив, сколько человек в нее вошли. В ведомстве пояснили, что на прошлой неделе принимали «заявки на добровольной основе» от сотрудников с квалификацией учителя, методиста или методолога системы образования для работы на территориях ДНР и ЛНР, «освобожденных вооруженными силами Российской Федерации». Конкретные места работы педагогов, а также сроки и условия командировки «уточняются и находятся в стадии обсуждения», пояснили в ведомстве. «Коммерсант» также сообщал, что планируют отправить учителей в Донбасс в Бурятии, однако подробностей и комментария местного министерства образования не привел.

РБК направил запросы в министерство образования Приморского края, Новосибирской области и в министерство образования и науки республики Бурятия.

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