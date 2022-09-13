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Военная операция на Украине ,  
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Блинкен назвал наступление ВСУ методично спланированным при помощи США

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Украина только начала наступление, но уже смогла добиться успеха, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Мексику. Его слова приводятся на сайте Госдепартамента.

Он отметил, что пока рано давать какие-либо прогнозы о ходе наступательных боев.

«Но ясно, что мы наблюдаем значительный прогресс украинцев, особенно на северо-востоке, и это результат, как я уже сказал, нашей поддержки, но прежде всего это результат необычайного мужества и стойкости украинских вооруженных сил и украинского народа», — сказал Блинкен.

По его словам, контрнаступление «было очень методично спланировано», в том числе благодаря значительной поддержке со стороны Соединенных Штатов и других стран, оказывающих военную помощь Киеву.

Глава Госдепа напомнил о недавнем визите на Украину, где он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Там ему сообщили о начатом наступлении Украины на юге и северо-востоке.

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10 сентября газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников писала, что с начала военных действий США снабжали Украину сведениями о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах российской армии. Собеседники издания допустили, что нынешнее наступление Киева может быть началом кампании украинских военных, которая «может значительно отодвинуть российскую линию фронта». По данным газеты, Украина, объявшая о контрнаступлении на юге, перед тем как перейти в наступление на северо-востоке, использовала стандартный прием дезориентации (его применяли американские войска в спецоперациях).

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С конца августа российское Минобороны сообщало о попытках наступления украинских военных на николаево-криворожском направлении. В ведомстве утверждали, что ВСУ не удавалось закрепиться на позициях.

При этом из городов Харьковской области, которые контролирует Россия, начали эвакуировать жителей, объяснив это постоянными обстрелами со стороны Украины.

8 сентября пророссийские власти Харьковской области сообщали, что украинские военные пытались взять в кольцо Балаклею: они смогли «прогнуть немного линию обороны», но были отброшены. Власти и российская сторона утверждали, что город остается под контролем российских войск.

Позднее Минобороны объявило о перегруппировке войск близ Изюма и Балаклеи. Их перебросили на территорию Донецкой народной республики (ДНР), назвав целью «достижение заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса».

Глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что оставление позиций в Балаклее, Купянске и Изюме было вынужденной мерой, чтобы сохранить жизни личного состава. Он пообещал вернуть контроль над городами в Харьковской области.

Военное ведомство в сводках отчитывалось лишь об уничтожении боевой техники и потерях ВСУ на николаево-криворожском направлении и в Харьковской области.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Энтони Блинкен Военная операция на Украине Украина США
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