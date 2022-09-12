В ВГА Запорожья заявили о подготовке ВСУ к наступлению в районе ЗАЭС

Территория Запорожской АЭС в Энергодаре (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят наступление в районе Запорожской АЭС и переправ, идет переброска артиллерийских установок, в том числе гаубиц М777 и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил представитель военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, готовится «большое наступление в районе атомной станции и ближайших переправ». «Идет переброска большого количества тяжелых орудий, М777, РСЗО HIMARS и т.д.», — сказал он.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире, расположена на берегу Днепра в городе Энергодар. На нее приходятся шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. С конца февраля АЭС находится под контролем российских сил, однако формально по-прежнему остается под управлением «Энергоатома».

С конца июля Россия и Украина обвиняли друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. 25 августа «Энергоатом» сообщил о первом в истории полном отключении станции от электросети из-за пожара на золоотвалах Запорожской ТЭС, которая находится рядом. По версии главы запорожской ВГА Евгения Балицкого, пожар начался после обстрела ВСУ. Спустя двое суток оба энергоблока снова подключили к электросети Украины.

1 сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Эксперты установили, что «физическая целостность объекта не раз нарушалась», и увидели следы обстрелов. 5 сентября специалисты агентства покинули станцию. Два представителя делегации остались там на постоянной основе.

Несмотря на зафиксированные МАГАТЭ повреждения ряда объектов на ЗАЭС, агентство в своем отчете не указало, кто ответственен за обстрелы. Оно предложило Москве и Киеву заключить соглашение о неприкосновенности ЗАЭС и начало консультации по созданию зоны безопасности на станции. 11 сентября работу Запорожской АЭС полностью остановили.