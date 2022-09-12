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Военная операция на Украине ,  
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NYT сообщила о помощи США при подготовке контрнаступления Украины

США предоставляли Киеву данные о командных пунктах, складах боеприпасов армии России, «постоянно» обсуждали способ остановить продвижение России на востоке Украины, пишет The New York Times,
Фото: Евгений Малолетка / AP
Фото: Евгений Малолетка / AP

США и Украина летом активизировали обмен разведывательными данными, что позволило Вашингтону предоставить более качественную и актуальную информацию для планирования Киевом контрнаступления на северо-востоке страны, пишет The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Источники отказались сообщить, какие подробности плана контрнаступления Украина раскрыла США и какие советы дала американская сторона, но один из них указал, что Вашингтон и Киев «постоянно» обсуждали способ остановить продвижение России на востоке страны.

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Собеседники издания допустили, что нынешнее наступление может быть начальным этапом кампании ВСУ, которая «может значительно отодвинуть российскую линию фронта».

По данным The New York Times, на протяжении всей спецоперации США предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах российской армии.

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Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости

Решение Украины объявить о контрнаступлении на юге прежде чем нанести удар на северо-востоке является стандартным приемом для дезориентации, используемым американскими войсками в спецоперациях, которые обучают украинцев с 2014 года, отмечает газета.

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«Эти ребята в течение восьми лет проходили специальную подготовку. Их учили нерегулярной войне. Наши разведчики научили их обману и психологическим операциям», — сказала бывший заместитель помощника главы Минобороны США Эвелин Фаркас, которая курировала вопросы военных отношений Соединенных Штатов с Россией и Украиной с 2012 по 2015 год.

Некоторые американские чиновники сдержаны в оценках, отмечая, что пока слишком рано определять, смогут ли ВСУ продолжать наступление, так как украинские военные сталкиваются с нехваткой снабжения, особенно артиллерийских снарядов.

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов и военкоры Александр Коц и Евгений Поддубный 10 сентября сообщили об уходе союзных войск из Изюма. По мнению Поддубного, командование приняло верное решение, так как «окружение российской группировки в Изюме было бы катастрофой».

Минобороны 10 сентября сообщило о решении перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.

В течение трех суток изюмско-балаклейская группировка была свернута и переброшена на территорию ДНР. За это время уничтожены более 2 тыс. украинских и иностранных бойцов, более 100 единиц бронетехники и артиллерии, заявляет Минобороны.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
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