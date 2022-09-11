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Минобороны России назвало потери ВСУ на двух направлениях

На николаево-криворожском направлении за пять дней погибли более 4 тыс. военных ВСУ, утверждает Минобороны. Также за последние сутки Киев потерял не менее 450 военных в Харьковской области, следует из данных ведомства *
Фото: Ефрем Лукацкий / AP
Фото: Ефрем Лукацкий / AP

В общей сложности с 6 по 10 сентября на криворожско-николаевском направлении ВСУ потеряли более 4 тыс. военных убитыми и более 8 тыс. ранеными, говорится в сообщении Минобороны.

Там также прокомментировали ситуацию за последние сутки: «На николаево-криворожском направлении высокоточными ракетными ударами ВКС России уничтожен пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Николаева. Потери противника составили более 100 военнослужащих, а также 15 единиц автомобильной и бронированной техники».

Помимо этого в Минобороны озвучили потери ВСУ в боях в Харьковской области. По данным ведомства, в районе населенных пунктов Староверовка, Чугуев, Волосская Балаклея, Новая Водолага и Клугино-Башкировка Киев потерял более 200 военных.

Минобороны сообщило о срыве попытки ВСУ навести переправу под Купянском
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Фото:Минобороны РФ

В районах населенных пунктов Пристин, Болдыревка, Синиха, Белое, Комаровка, Гороховатка, Купянск, Сеньково и Подвысокое Харьковской области были уничтожены более 250 украинских военнослужащих, добавили в министерстве.

О том, что ВСУ начали наступать со стороны Николаева и Кривого Рога, Минобороны сообщало в конце августа. В ведомстве утверждали, что украинские военные потерпели «разгром» и понесли «масштабные потери». В начале сентября российское командование заявляло, что украинские силы пытаются закрепиться на отдельных участках николаево-криворожского направления, но терпят неудачу.

Кривой Рог — город в Днепропетровской области Украины, административный центр Криворожского района, один из крупнейших городов восточной части Украины. Николаев — административный центр Николаевской области, один из крупнейших экономических центров юга страны.

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Харьковская область Днепропетровская область Кривой Рог Николаевская область Николаев Украина
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