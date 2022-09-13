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Конфликт Армении и Азербайджана ,  

МИД Азербайджана сообщил о жертвах перестрелки у границы с Арменией

Бои около армянско-азербайджанской границы произошли в ночь с 12 на 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в агрессии и нарушении договоренностей, а также сообщили о погибших. Армения обратилась за помощью к ОДКБ

Действия вооруженных сил Армении около границы с Азербайджаном привели к жертвам, сообщило азербайджанское Министерство иностранных дел на сайте.

«Есть жертвы среди личного состава наших вооруженных сил, нанесен ущерб военной инфраструктуре», — заявило ведомство.

МИД страны обвинил Армению в затягивании процесса нормализации ситуации на границе, проявлении деструктивной позиции на международных переговорах и отказе от вывода войск с территории Азербайджана вопреки трехсторонним договоренностям с Россией. По данным ведомства, армянская сторона продолжает устанавливать противопехотные мины, срывать процесс открытия транспортных путей и других коммуникаций, а также игнорировать мирную повестку.

Баку возложил ответственность за столкновения и потери на военно-политическом руководство Еревана. «Любые действия против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана будут решительно пресекаться», — подчеркнул МИД.

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Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился вечером 12 сентября. Армянское Министерство обороны сообщило об интенсивном обстреле приграничных городов Сотка, Горис и Джермук со стороны Азербайджана. Ереван отметил, что Баку вел огонь из артиллерийских орудий и крупнокалиберного оружия, а также применял беспилотники. Боевые действия продолжились ночью следующего дня. Перестрелка привела к жертвам — есть погибшие и раненые.

В свою очередь Минобороны Азербайджана заявило, что армянские «диверсионные группы» установили фугасы на участках между позициями подразделений азербайджанской армии и путями снабжения, а затем открыли интенсивный огонь по позициям азербайджанской армии в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском районах из различных видов оружия, в том числе из минометов.

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МИД объяснил, что военные Азербайджана приняли ответные меры, чтобы предотвратить расширение территории боевых действий и подавить огонь со стороны Армении. Информацию Еревана о том, что азербайджанская армия наносила удары по гражданскому населению и инфраструктуре, Баку назвало дезинформацией.

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Фото:AP

К 7:00 мск ситуация на границе не изменилась, сообщило Минобороны Армении. «Противник продолжает применять артиллерию, минометы, беспилотники и крупнокалиберные винтовки в направлениях Варденис, Сотк, Артаниш, Ишханасар, Горис и Капан, поражая как военную, так и гражданскую инфраструктуру», — указало ведомство.

На отдельных участках границы продолжились бои, а военные Азербайджана снова попытались продвинуться вперед, заявило министерство. Оно возложило ответственность за обострение конфликта на военно-политическое руководство Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил эскалацию с президентом России Владимиром Путиным. Он провел совещание Совета безопасности, после чего правительство Армении официально обратилось за помощью к России, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету Безопасности ООН.


 

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Жанна Антохина
Азербайджан Армения МИД жертвы Нагорный Карабах
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