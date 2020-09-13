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Первые выборы в России во время пандемии. Главное

В России 11-13 сентября проходят первые выборы после карантина и принятия поправок в Конституцию. Впервые — не считая голосования по поправкам в Основной закон — выборы продлятся три дня
Голосование на выборах губернатора Еврейской автономной области на придомном избирательном участке
Голосование на выборах губернатора Еврейской автономной области на придомном избирательном участке (Фото: Александр Музыка / ТАСС)

Как проходят выборы

  • Парламент НАО выбрал Юрия Бездудного губернатором. С апреля этого года он был врио главы региона.
  • На довыборах в Госдуму в двух одномандатных округах проходит дистанционное электронное голосование. К 11:00 явка в Сеймском одномандатном округе № 110 в Курской области составила почти 85% (всего в списки на электронное голосование там включены 13 184 человека), в Ярославском округе в Ярославской области — более 83% (в списках — 18 384 человека).
  • К 10:00 на губернаторских выборах самая высокая явка зафиксирована в Еврейской автономной области (57,89%), самая низкая — в Иркутской области (15,94%). По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, задачи повысить явку нет.
  • Для работы на выборах 13 сентября зарегистрировано более 237 тыс. наблюдателей.

Первые выборы после карантина. Что важно знать
Политика
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Где проходят выборы

  • В России пройдут выборы разных уровней в 83 регионах, причем всего запланировано более 9 тыс. выборов. 
  • В 18 регионах проходят прямые выборы губернаторов, в девяти из них назначенные президентом врио губернаторов баллотируются на первый срок.
  • Еще в двух регионах — в Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — главы будут избраны депутатами местного заксобрания.
  • В четырех одномандатных округах пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы.
  • Членов региональных парламентов избирают в 11 субъектах.
  • В 22 административных центрах проходят выборы в городские думы.
  • Также состоятся выборы более низких уровней — органы местного самоуправления районов, поселений и городских округов, например в Москве выбирают муниципальных депутатов в двух районах Бабушкинский и Марьино.

Чем этот день голосования отличается от предыдущих

Этот Единый день голосования станет первым после принятия изменений в Основной закон и после введения эпидемиологических ограничений из-за пандемии коронавируса. В июле Госдума приняла закон, позволяющий голосовать в течение трех дней на выборах любого уровня. Политологи, оценивая это нововведение, говорили РБК о том, что такое голосование создаст трудности для социологов и штабов для прогнозирования явки и исходов выборов.

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Также избиркомам придется обеспечить соблюдение новых эпидемиологических требований. Принятые еще весной поправки в избирательное законодательство разрешили кандидатам собирать подписи через портал «Госуслуги». В помещениях избирательных участков на пол должны быть нанесены линии, указывающие безопасное расстояние между посетителями, им должны измерять температуру и обеспечивать участников голосования санитайзером.

Что касается политических отличий от предыдущих выборов, то в этом году усилилось давление на КПРФ отмечал в разговоре с РБК сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук. Коммунисты и так отказались выдвигать кандидатов в двух регионах, но после этого еще в пяти ее кандидаты не были зарегистрированы, сказал эксперт. В итоге представители второй по силе партии страны будут участвовать лишь в 11 из 18 губернаторских кампаниях.

Эти выборы стали первыми для нескольких недавно созданных партий — партии владельца Faberlic Алексея Нечаева «Новые люди», партии «За правду» писателя Захара Прилепина и Партии прямой демократии основателя онлайн-игры World of Tanks Вячеслава Макарова.

Авторы: Евгения Кузнецова, Анастасия Антипова
Теги: выборы, ЦИК, голосование, регионы
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