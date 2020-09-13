Первые выборы в России во время пандемии. Главное
Как проходят выборы
- Парламент НАО выбрал Юрия Бездудного губернатором. С апреля этого года он был врио главы региона.
- На довыборах в Госдуму в двух одномандатных округах проходит дистанционное электронное голосование. К 11:00 явка в Сеймском одномандатном округе № 110 в Курской области составила почти 85% (всего в списки на электронное голосование там включены 13 184 человека), в Ярославском округе в Ярославской области — более 83% (в списках — 18 384 человека).
- К 10:00 на губернаторских выборах самая высокая явка зафиксирована в Еврейской автономной области (57,89%), самая низкая — в Иркутской области (15,94%). По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, задачи повысить явку нет.
- Для работы на выборах 13 сентября зарегистрировано более 237 тыс. наблюдателей.
Где проходят выборы
- В России пройдут выборы разных уровней в 83 регионах, причем всего запланировано более 9 тыс. выборов.
- В 18 регионах проходят прямые выборы губернаторов, в девяти из них назначенные президентом врио губернаторов баллотируются на первый срок.
- Еще в двух регионах — в Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — главы будут избраны депутатами местного заксобрания.
- В четырех одномандатных округах пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы.
- Членов региональных парламентов избирают в 11 субъектах.
- В 22 административных центрах проходят выборы в городские думы.
- Также состоятся выборы более низких уровней — органы местного самоуправления районов, поселений и городских округов, например в Москве выбирают муниципальных депутатов в двух районах Бабушкинский и Марьино.