Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях Москвы и Киева

Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона пытается найти компромисс в вопросе восстановления мира. Хотя, по его мнению, в планы России это не входит

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, комментируя отношения между Киевом и Москвой, сказал, что в переговорах с Россией наблюдается определенное потепление. Об этом глава МИДа заявил в эфире телеканала «Интер».

«Мы понимаем с вами, что навести порядок мы сможем, если украинский порядок перейдет на нашу землю. Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Очевидно, это не входит в интересы России», — сказал он (цитата по УНН), отметив, что именно для этого и были придуманы минские договоренности.

Министр добавил, что в переговорах с Россией наблюдается оттепель, которую президент Украины Владимир Зеленский пытается использовать. При этом Пристайко заявил, что на переговоры есть не так много времени, и глава государства не намерен ждать следующие пять лет, «пока будут умирать бойцы».

На прошлой неделе Россия и Украина провели обмен заключенными по формуле «35 на 35». Среди тех, кого Москва передала Киеву, были 24 моряка, задержанные в ноябре 2018 года в Керченском проливе за незаконное пересечение российской границы, а также режиссер Олег Сенцов.