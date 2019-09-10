В Кремле сочли преждевременным обсуждение нового обмена с Украиной

Процесс обмена заключенными между Россией и Украиной необходимо продолжать, но о новом скором обмене говорить пока преждевременно. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, этот процесс нужно проводить в соответствии с минскими договоренностями, а недавнему обмену предшествовала долгая скрупулезная работа. «Поэтому пока говорить о сроках следующего обмена, наверное, было бы преждевременно, но понимание, что нужно выходить на это, имеется», — сказал Песков.

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся днем 7 сентября. С каждой стороны были переданы 35 человек, включая режиссера Олега Сенцова и главного редактора украинских «РИА Новостей» Кирилла Вышинского. Москва также передала 24 моряков, задержанных в ноябре прошлого года в Керченском проливе за незаконное пересечение российской границы. Киев — Владимира Цемаха, одного из ключевых свидетелей по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году малайзийском боинге.

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в интервью с РБК рассказывала, что Украина заинтересована в освобождении еще 113 заключенных, находящихся на территории России. Вопрос о том, скольких людей хотела бы вернуть Россия, она комментировать не стала.