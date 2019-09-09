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Обмен Украины и России ,  
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Вышинский сообщил о предложениях по обмену от украинских политиков

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный украинским судом и вернувшийся в Москву, заявил, что к нему не раз приходили украинские политики с предложением написать заявление на обмен. Об этом он рассказал на пресс-конференции, сообщает корреспондент РБК. Вышинский не назвал фамилий украинских политиков.

«Держали меня как обменный фонд, шантажировали высшее руководство России», — заявил журналист.

Вышинский считает, что состоявшийся обмен заключенными между Россией и Украиной приведет к «тектоническому сдвигу в отношениях». «Зеленский выиграл (выборы) на огромных ожиданиях: ожиданиях мира, примирения внутри страны. Конечно же, все ждут этого», — добавил он.

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Освобожденные Украиной россияне во Внуково. Фоторепортаж

Кирилла Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года, он провел в СИЗО более 400 дней. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также в госизмене. 28 августа суд Киева освободил его из-под стражи.

Обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом состоялся 7 сентября. На Украину вернулись 24 моряка, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов и другие.

Среди тех, кто взамен прибыл в Россию, оказались журналист Кирилл Вышинский, а также военный самопровозглашенной ДНР Владимир Цемах, которого Украина и Нидерланды называли одним из ключевых свидетелей по делу о крушении Boeing в Донбассе в 2014 году.

Теги: обмен заключенными, Украина
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