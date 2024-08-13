Российский МИД вызвал молдавского дипломата из-за данных о F-16 для Киева

В МИД России вызвали временного поверенного в делах Молдавии, ему заявил об озабоченности из-за данных о возможном размещении предназначенных Украине F-16 на территории республики. Кишинев ранее опроверг такие планы

Министерство иностранных дел Российской Федерации в Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В российский МИД был вызван временный поверенный в делах Молдавии Александр Кетрару, где ему заявили о глубокой озабоченности из-за информации о том, что самолеты F-16 для Украины будут базироваться на молдавских аэродромах и «осуществлять с них вылеты для бомбардировок территории России».

«В таком контексте внимание временного поверенного было обращено на продолжающуюся милитаризацию Молдавии и проведение совместных учений вооруженных сил страны с контингентами государств-членов НАТО», — сообщили в российском МИДе.

Москва призвала Кишинев придерживаться нейтрального статуса и воздержаться от шагов, которые могут способствовать эскалации конфликта на Украине.

До этого МИД Молдавии опроверг планы по размещению истребителей F-16, переданных Украине. «Молдавия не принимает и не будет принимать вооружение и военную технику, в том числе самолеты, предназначенные для Украины», — заявили в дипведомстве.

Там подчеркнули, что страна остается нейтральным государством, и ее институты будут соблюдать принцип нейтралитета.

Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия обещали поставить Украине около 80 истребителей F-16, The Times отмечала, что, как ожидается, некоторые из них будут разобраны. 4 августа Киев подтвердил прибытие первой партии самолетов, по данным Times, она включает шесть F-16. По данным The Telegraph, они уже совершали боевые вылеты и применялись для противовоздушной обороны. Всего в этом году ожидаются поставки 20 самолетов.

До этого начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что Киев планирует оставить часть самолетов на авиабазах за пределами страны, в том числе чтобы они не стали «мишенями» на украинских базах. Украина хочет иметь определенный резерв F-16 в случае необходимости ремонта для замены неисправных истребителей, добавил он.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в свою очередь заявил, что поставляемые самолеты разместят на территории Украины.

Москва связывает получение украинской армией F-16 с повышением эскалации и все большим втягиванием западных стран в конфликт. Президент России Владимир Путин говорил, что поставки F-16 нарушают международные соглашения.

Он также отмечал, что если истребители будут располагаться на авиабазах за пределами Украины, но использоваться в боевых действиях, то »мы должны будем посмотреть на то, как нам поражать и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас». В Кремле заверяли, что речь идет только об ударах по территории Украины.