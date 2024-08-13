МИД Молдавии опроверг планы разместить в стране F-16 для Украины

Самолет F-16 (Фото: Usaf / Getty Images)

Молдавия не будет размещать у себя истребители F-16 для Украины, сообщила пресс-служба МИДа страны в телеграм-канале.

Поверенного в делах посольства Молдавии в Москве вызвали в МИД России из-за новости о размещении военных самолетов для Украины на молдавской территории. Однако, как отметили в молдавском МИДе, это неправда.

«Молдавия не принимает и не будет принимать вооружение и военную технику, в том числе самолеты, предназначенные для Украины», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИДе Молдавии отметили, что страна остается нейтральным государством, и ее институты будут соблюдать принцип нейтралитета.

США выдали разрешение на передачу истребителей в мае 2023 года после неоднократных просьб Киева и стран НАТО. Первую партию F-16 поставили Нидерланды, которые вместе с Данией, Бельгией и Норвегией пообещали Украине около 80 самолетов.

4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение Киевом истребителей. Он поблагодарил партнеров, которые «на самом деле действенно помогают с F-16».

Кремль связывает получение украинской армией F-16 с повышением эскалации и все большим втягиванием западных стран в конфликт. Власти России считают, что поставки не изменят ситуацию на поле боя.