В НАК сообщили о предотвращении в России 110 терактов с начала года
В России с начала 2024 года спецслужбами было предотвращено 110 терактов, пресечена деятельность 45 террористических ячеек, задержаны более 1050 лиц, причастных к террористической деятельности, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
Выступая на заседании НАК директор ФСБ Александр Бортников также обвинил власти Украины в совершении террористической атаки в Курской области, целями которой стали мирное население и гражданские объекты. Содействие Киеву оказывают страны «коллективного Запада», подчеркнул Бортников.
По его словам, в Курской, Белгородской и Брянской областях в настоящее проводятся контртеррористические операции, введены соответствующие правовые режимы, принимаются меры по организации защиты граждан и пресечения терактов.
«Путем беспрецедентной информационной антироссийской кампании, развернутой при участии западного разведсообщества, предпринимаются попытки создания очагов социальной напряженности, формирования конфликтных ситуаций в российском обществе. Увеличилась вербовочная активность иностранных спецслужб по вовлечению российских граждан, в первую очередь молодежи, в террористическую деятельность», — подчеркнул Бортников.
Сохраняются и угрозы со стороны международных террористических организаций, эмиссары которых пытаются внедрять идеи нетрадиционных для России радикальных течений ислама, добавил директор ФСБ.
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