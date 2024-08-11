 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Захарова назвала терактом удары ВСУ по российским регионам

Представитель МИД Захарова: ответ России на удары Украины не заставит себя ждать
Сюжет
Военная операция на Украине
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Москва решительно осуждает «варварские террористические акты» Киева, заявила представитель МИДа Мария Захарова в связи с очередными ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским регионам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Не сомневаемся, что организаторы и исполнители этих преступлений, включая их зарубежных кураторов, понесут за них ответственность. Жесткий ответ Вооруженных сил России не заставит себя ждать» — написала Захарова.

В МИДе также призвали международные организации осудить атаки со стороны Киева.

МИД Белоруссии назвал «актом террора» операцию ВСУ в Курской области
Политика
Фото:Наталия Федосенко / ТАСС

11 августа уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека в связи с нападением ВСУ на Курскую область.

Она потребовала «осудить терроризм со стороны Украины и принять меры к недопущению грубого массового нарушения прав человека».

Днем ранее белорусский МИД заявил, что Белоруссия «решительно осуждает» вторжение ВСУ в Курскую область. В ведомстве назвали действия украинских военных «актами террора» и «бессмысленной авантюрой, ужесточающей конфликт в регионе».

Во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии выразили солидарность с жителями региона и принесли соболезнования семьям погибших при атаках ВСУ.

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Заявление Минобороны о ситуации в Курской области

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Теги
Персоны
ВСУ МИД Мария Захарова Курская область Белгородская область
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
В МИДе назвали фейком видео со словами Захаровой о ЗАЭС и Курской области
Политика
МИД Белоруссии назвал «актом террора» операцию ВСУ в Курской области
Политика
Москалькова обратилась в ООН по поводу атаки ВСУ на Курскую область
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
Сменивший гражданство борец школы Садулаева стал олимпийским чемпиономСпорт, 15:30
WSJ узнала о предложении США амнистировать Мадуро в обмен на отставкуПолитика, 15:25
Иран заподозрили во взломе ресурсов предвыборного штаба ТрампаПолитика, 15:12
Умерла снимавшаяся в «Сватах» артистка ШестаковаОбщество, 15:04
Воспитанник школы Садулаева взял золото. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 14:59
МЧС назвало число эвакуированных за сутки из Курской областиПолитика, 14:46
Гладков предложил жителям Шебекино уехать в БелгородПолитика, 14:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Без снижения комфорта: как экономить на командировках с нейросетямиРБК и Millennium, 14:40
Два человека погибли при падении машины с обрыва в ДагестанеОбщество, 14:23
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:20
Минобороны сообщило о пресечении попыток прорыва ВСУ в Курской областиПолитика, 14:13
В Сербии задержали 14 человек после протестов из-за литиевого рудникаПолитика, 14:07
Два бывших российских борца разыграли бронзу ОлимпиадыСпорт, 14:04
Захарова назвала терактом удары ВСУ по российским регионамПолитика, 13:58