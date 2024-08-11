Захарова назвала терактом удары ВСУ по российским регионам
Москва решительно осуждает «варварские террористические акты» Киева, заявила представитель МИДа Мария Захарова в связи с очередными ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским регионам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Не сомневаемся, что организаторы и исполнители этих преступлений, включая их зарубежных кураторов, понесут за них ответственность. Жесткий ответ Вооруженных сил России не заставит себя ждать» — написала Захарова.
В МИДе также призвали международные организации осудить атаки со стороны Киева.
11 августа уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека в связи с нападением ВСУ на Курскую область.
Она потребовала «осудить терроризм со стороны Украины и принять меры к недопущению грубого массового нарушения прав человека».
Днем ранее белорусский МИД заявил, что Белоруссия «решительно осуждает» вторжение ВСУ в Курскую область. В ведомстве назвали действия украинских военных «актами террора» и «бессмысленной авантюрой, ужесточающей конфликт в регионе».
Во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии выразили солидарность с жителями региона и принесли соболезнования семьям погибших при атаках ВСУ.
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