Следствие начало допросы родни совершивших теракты в Дагестане

Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

Следователи проверяют связи боевиков, напавших на церкви и синагоги в Дагестане. Найденное на местах терактов оружие передано на баллистическую экспертизу. Следствие полагает, что к атакам готовились заранее, сообщил РБК источник

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Следователи по делу о нападении на церкви, синагоги и посты полиции в Дагестане отрабатывают связи террористов — опрашивают их родных и знакомых, об этом РБК сообщили два источника, близких к республиканскому МВД.

В частности, следственные действия идут в Сергокалинском районе, где накануне был задержан его глава Магомед Омаров, два сына которого участвовали в террористической атаке и были убиты в перестрелке с силовиками. По информации источника РБК, среди нападавших были также два племянника жены чиновника. Остались они живы или погибли, источник не сообщает.

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Омаров был задержан 23 июня вечером. По словам источника РБК в республиканских правоохранительных органах, его допрашивают сотрудники ФСБ. В ночь на 24 июня «Единая Россия» сообщила об исключении главы района и секретаря местного отделения из партии.

По словам собеседников РБК, оружие террористов передано на экспертизу. В арсенале боевиков среди прочего было автоматическое оружие иностранного производства. Следователи передали захваченное на месте терактов оружие на баллистическую экспертизу на предмет оценки его происхождения, состояния, восстановления картины стрельбы.

Следствие считает, что теракт был спланирован, к нему готовились заранее, отметил источник.

Боевики 23 июня обстреляли церковь и синагогу в Дербенте и подожгли их, также пострадали синагога и пост ДПС в Махачкале. По официальным данным, погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских, в том числе священник.