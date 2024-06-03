ФСБ раскрыла агентов СБУ, готовивших теракты против военных в Севастополе

В агентурную сеть входили пять человек, целями их атак должны были стать офицеры Черноморского флота, военные, транспортные и энергетические объекты, в частности аэродром в поселке Кача к северу от Севастополя

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ФСБ раскрыла действовавшую в Севастополе агентурную сеть, которая планировала теракты против военнослужащих Черноморского флота и объектов инфраструктуры в регионе, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, поступившего в РБК.

«Органами безопасности задержаны пять агентов Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы безопасности Украины, завербованных спецслужбами Украины на территории Запорожской области», — сообщили в российской спецслужбе. Участники сети не были знакомы друг с другом.

По данным ФСБ, агенты получали с территории Украины по почте и с помощью автобусных перевозок взрывные устройства и средства поражения и закладывали их в тайники, координаты пересылали украинским кураторам. Те ставили задачи по совершению конкретных диверсий или терактов. Предотвратить их позволило то, что ФСБ контролировала деятельность агентов.

Один из агентов под псевдонимом «Миф» — бывший гражданский сотрудник ВМФ Украины 1977 года рождения. Его завербовали в 2022 году через WhatsApp. Он передавал Украине данные о расположении войсковых частей и военных кораблей, за что получал денежное вознаграждение. Он принял одну из посылок с элементами взрывного устройства и поместил их в тайник.

Другой агент, житель Севастополя 1988 года рождения с позывным «Ментор», был завербован в том же году через мессенджер. Ему было предложено совершить теракт на военном аэродроме в поселке Кача, он и сам предлагал объекты для атак. Он извлек взрывчатку из тайника, в которую ее поместил «Миф».

Еще один участник сети также был жителем Севастополя 1996 года рождения. Он установил контакт с украинской разведкой в 2022-м и оборудовал тайник на одном из городских кладбищ для хранения тротила. Также передавал данные о передвижении военной техники и устанавливал местонахождение отдельных лиц и транспорта по заданию украинской стороны.

Четвертый агент, бывший украинский военнослужащий-летчик, 1971 года рождения, был завербован на Украине в 2018-м. Он искал тех, кто готов сотрудничать с украинскими спецслужбами, фиксировал передвижение военной техники и должен был обеспечить безопасность тайника с тротилом в Севастополе.

Пятый агент — бывший контрактник украинской армии 1984 года рождения. Его задачей было устранение высокопоставленных офицеров Черноморского флота. Он получил посылку с двумя самодельными взрывными устройствами и должен был заложить взрывчатку под автомобиль офицера, который был первым в списке на устранение, и дистанционно ее подорвать.

Против них возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК (террористический акт) и ст. 275 УК (государственная измена). Им может грозить пожизненное лишение свободы. Ранее они были осуждены за незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Во время обысков у агентов нашли три готовые к применению самодельные взрывные устройства, пластичные взрывчатые вещества британского производства массой около 5 кг, 600 г тротила, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств. Также были обнаружены три тайника со средствами поражения.