 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ФСБ раскрыла агентов СБУ, готовивших теракты против военных в Севастополе

ФСБ раскрыла украинских агентов, готовивших теракты против военных в Севастополе
Сюжет
Военная операция на Украине
В агентурную сеть входили пять человек, целями их атак должны были стать офицеры Черноморского флота, военные, транспортные и энергетические объекты, в частности аэродром в поселке Кача к северу от Севастополя

ФСБ раскрыла агентов СБУ, готовивших теракты против военных в Севастополе
Video

ФСБ раскрыла действовавшую в Севастополе агентурную сеть, которая планировала теракты против военнослужащих Черноморского флота и объектов инфраструктуры в регионе, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, поступившего в РБК.

«Органами безопасности задержаны пять агентов Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы безопасности Украины, завербованных спецслужбами Украины на территории Запорожской области», — сообщили в российской спецслужбе. Участники сети не были знакомы друг с другом.

По данным ФСБ, агенты получали с территории Украины по почте и с помощью автобусных перевозок взрывные устройства и средства поражения и закладывали их в тайники, координаты пересылали украинским кураторам. Те ставили задачи по совершению конкретных диверсий или терактов. Предотвратить их позволило то, что ФСБ контролировала деятельность агентов.

  • Один из агентов под псевдонимом «Миф» — бывший гражданский сотрудник ВМФ Украины 1977 года рождения. Его завербовали в 2022 году через WhatsApp. Он передавал Украине данные о расположении войсковых частей и военных кораблей, за что получал денежное вознаграждение. Он принял одну из посылок с элементами взрывного устройства и поместил их в тайник.
  • Другой агент, житель Севастополя 1988 года рождения с позывным «Ментор», был завербован в том же году через мессенджер. Ему было предложено совершить теракт на военном аэродроме в поселке Кача, он и сам предлагал объекты для атак. Он извлек взрывчатку из тайника, в которую ее поместил «Миф».
  • Еще один участник сети также был жителем Севастополя 1996 года рождения. Он установил контакт с украинской разведкой в 2022-м и оборудовал тайник на одном из городских кладбищ для хранения тротила. Также передавал данные о передвижении военной техники и устанавливал местонахождение отдельных лиц и транспорта по заданию украинской стороны.
  • Четвертый агент, бывший украинский военнослужащий-летчик, 1971 года рождения, был завербован на Украине в 2018-м. Он искал тех, кто готов сотрудничать с украинскими спецслужбами, фиксировал передвижение военной техники и должен был обеспечить безопасность тайника с тротилом в Севастополе.
  • Пятый агент — бывший контрактник украинской армии 1984 года рождения. Его задачей было устранение высокопоставленных офицеров Черноморского флота. Он получил посылку с двумя самодельными взрывными устройствами и должен был заложить взрывчатку под автомобиль офицера, который был первым в списке на устранение, и дистанционно ее подорвать.

ФСБ сообщила об аресте жителя Хабаровска за сотрудничество с ГУР Украины
Политика
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Против них возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК (террористический акт) и ст. 275 УК (государственная измена). Им может грозить пожизненное лишение свободы. Ранее они были осуждены за незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Во время обысков у агентов нашли три готовые к применению самодельные взрывные устройства, пластичные взрывчатые вещества британского производства массой около 5 кг, 600 г тротила, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств. Также были обнаружены три тайника со средствами поражения.

Черчесову предложили работу в новой сборной

Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича

Киев за 90 минут убедил США разрешить удары по России

Военные восприняли слова Макрона как разрешение ударов по регионам России

Хабиб Нурмагомедов встретился с Дональдом Трампом. Видео

Китайский зонд «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на Луне. Видео

Минобороны России сообщило о групповом ударе по энергообъектам Украины

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Севастополь ФСБ Черноморский флот диверсии Украина
Материалы по теме
Диверсант рассказал о плане ударить ракетами по поезду в Крыму
Политика
В погранслужбе ФСБ рассказали о пике активности украинских диверсантов
Политика
В Крыму раскрыли готовившийся Киевом план терактов на железной дороге
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
Индекс РТС упал ниже 1100 пунктов впервые с 25 марта Инвестиции, 14:19
Адрес телеграм-канала «Додо Пиццы» выставили на продажу за $1 млн Крипто, 14:10
Что такое сервисный подход и как он работает в IT Тренды, 14:06
Работа с рекламным агентством: что пошло не так и как это понять Pro, 14:05
Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе сайтов госучреждений Технологии и медиа, 14:03
ФСБ раскрыла агентов СБУ, готовивших теракты против военных в Севастополе Политика, 14:02
Черчесов впервые за три года возглавил национальную команду Спорт, 13:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Цены на газ в Европе выросли до максимума с декабря 2023 года Инвестиции, 13:54
Посол Ламбсдорфф назвал огромным интерес к России в Германии Политика, 13:50
На Украине не исключили участие Зеленского в саммите G7 онлайн Политика, 13:46
Руперт Мердок запланировал производство вина «мирового класса» Вино, 13:41
Карпин оценил вероятность остаться в сборной России в 50% Спорт, 13:40
Дрон-камикадзе повредил стоявший у дома автомобиль в селе Долгое Политика, 13:40
Клуни опроверг намерение своего фонда преследовать журналистов из России Политика, 13:40