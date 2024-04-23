В число главных страхов россиян вошли теракты, аварии и нашествие мышей

Более года россияне чаще всего тревожатся из-за диверсий и атак дронов, хотя уровень тревоги упал почти пятикратно. Среди других страхов в первом квартале 2024-го — коммунальные аварии, теракты, а также активность крыс и мышей

Фото: Александр Легкий / Global Look Press

Россияне, как и в прошлом году, в первом квартале 2024-го больше всего тревожились из-за диверсий и атак беспилотников, следует из данных Национального индекса тревожности от коммуникационного агентства КРОС, которые приводит «Коммерсантъ».

Весь прошлый год (вышло три рейтинга по кварталам) диверсии или беспилотники были на первом месте в рейтинге тревожностей россиян. Однако за год интенсивность этого страха снизилась, отмечает «Ъ»: если в первом квартале суммарный индекс тревожности из-за них составлял 683,4 медиаюнга (так КРОС называет единицу воспроизводства тревоги), то в первом квартале этого года его величина всего 148,3.

Подпитывали тревожность из-за диверсий и беспилотников в этом году постоянные атаки на Белгородскую область, отмечают аналитики.

КРОС составляет свой рейтинг тревожности россиян на основе оценки присутствия выделенных тревожностей в СМИ («медиа индекс») и постов и комментариев в соцсетях («соцмедиа индекс»). Суммарный индекс показывает масштаб «информационной волны» той или иной темы, а индекс «приживаемости» (отношение «соцмедиа индекса» к «медиаиндексу») — насколько активно эту тревожность обсуждали в соцсетях.

Вторая и третья строчки свежего рейтинга не совпадают с аналогичными ни за один квартал прошлого года. На втором месте оказалась тревожность из-за аварий на теплосетях и износа инфраструктуры ЖКХ (123,7 медиаюнга). Их причина — коммунальные аварии в Подмосковье, Тульской, Тамбовской и других областях России этой зимой.

На третьей позиции — страх из-за угрозы терактов (122,7 медиаюнга) на фоне нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» в марте. Аналитики отметили, что жестокость и масштаб атаки шокировали и СМИ, и пользователей соцсетей, но их реакция быстро «растворилась» в других темах, поэтому страх терактов не попал на первое место рейтингов.

Для сравнения: вторые и третьи строчки рейтинга в первом квартале 2023-го занимали ход специальной военной операции на Украине и гонения на Украинскую православную церковь; во втором квартале — кризис 23–24 июня, связанный с мятежом ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, пожары и наводнения; в третьем квартале — падение рубля и рост цен на бензин.

В первом квартале этого года россияне также испытывали страхи из-за:

новых видов телефонного мошенничества (80,6 медиаюнга);

засилья мигрантов (72,5);

эскалации противостояния России и НАТО (54,3);

попыток срыва президентских выборов (42,7);

всплеска заболеваемости ОРВИ, гриппом, коронавирусом, менингитом и корью (27,5);

дискуссий о возврате смертной казни (21,6);

активности грызунов — крыс, мышей и бобров (10,7).

При этом в рейтинге «приживаемости» тревожностей в лидерах оказались возможность возвращения смертной казни (эту тему в соцсетях обсуждали почти в четыре раза активнее, чем в СМИ) и проблема мигрантов (в 3,2 раза).