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Военная операция на Украине ,  
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В число главных страхов россиян вошли теракты, аварии и нашествие мышей

Аналитики КРОС: главный страх россиян в первые месяцы 2024-го — диверсии и дроны
Сюжет
Военная операция на Украине
Более года россияне чаще всего тревожатся из-за диверсий и атак дронов, хотя уровень тревоги упал почти пятикратно. Среди других страхов в первом квартале 2024-го — коммунальные аварии, теракты, а также активность крыс и мышей
Фото: Александр Легкий / Global Look Press
Фото: Александр Легкий / Global Look Press

Россияне, как и в прошлом году, в первом квартале 2024-го больше всего тревожились из-за диверсий и атак беспилотников, следует из данных Национального индекса тревожности от коммуникационного агентства КРОС, которые приводит «Коммерсантъ».

Весь прошлый год (вышло три рейтинга по кварталам) диверсии или беспилотники были на первом месте в рейтинге тревожностей россиян. Однако за год интенсивность этого страха снизилась, отмечает «Ъ»: если в первом квартале суммарный индекс тревожности из-за них составлял 683,4 медиаюнга (так КРОС называет единицу воспроизводства тревоги), то в первом квартале этого года его величина всего 148,3.

Подпитывали тревожность из-за диверсий и беспилотников в этом году постоянные атаки на Белгородскую область, отмечают аналитики.

КРОС составляет свой рейтинг тревожности россиян на основе оценки присутствия выделенных тревожностей в СМИ («медиа индекс») и постов и комментариев в соцсетях («соцмедиа индекс»). Суммарный индекс показывает масштаб «информационной волны» той или иной темы, а индекс «приживаемости» (отношение «соцмедиа индекса» к «медиаиндексу») — насколько активно эту тревожность обсуждали в соцсетях.

Вторая и третья строчки свежего рейтинга не совпадают с аналогичными ни за один квартал прошлого года. На втором месте оказалась тревожность из-за аварий на теплосетях и износа инфраструктуры ЖКХ (123,7 медиаюнга). Их причина — коммунальные аварии в Подмосковье, Тульской, Тамбовской и других областях России этой зимой.

На третьей позиции — страх из-за угрозы терактов (122,7 медиаюнга) на фоне нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» в марте. Аналитики отметили, что жестокость и масштаб атаки шокировали и СМИ, и пользователей соцсетей, но их реакция быстро «растворилась» в других темах, поэтому страх терактов не попал на первое место рейтингов.

Для сравнения: вторые и третьи строчки рейтинга в первом квартале 2023-го занимали ход специальной военной операции на Украине и гонения на Украинскую православную церковь; во втором квартале — кризис 23–24 июня, связанный с мятежом ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, пожары и наводнения; в третьем квартале — падение рубля и рост цен на бензин.

Россияне рассказали о главных страхах в преддверии 2024 года
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

В первом квартале этого года россияне также испытывали страхи из-за:

  • новых видов телефонного мошенничества (80,6 медиаюнга);
  • засилья мигрантов (72,5);
  • эскалации противостояния России и НАТО (54,3);
  • попыток срыва президентских выборов (42,7);
  • всплеска заболеваемости ОРВИ, гриппом, коронавирусом, менингитом и корью (27,5);
  • дискуссий о возврате смертной казни (21,6);
  • активности грызунов — крыс, мышей и бобров (10,7).

При этом в рейтинге «приживаемости» тревожностей в лидерах оказались возможность возвращения смертной казни (эту тему в соцсетях обсуждали почти в четыре раза активнее, чем в СМИ) и проблема мигрантов (в 3,2 раза).

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
страхи тревожность россияне
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