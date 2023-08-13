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Минобороны пятый раз за день сообщило о сбитом в России дроне ВСУ

Минобороны: в Белгородской области сбит украинский беспилотник, пострадавших нет
Сюжет
Военная операция на Украине
Один украинский дрон сбили ночью 13 августа, еще три — днем. Пятый аппарат уничтожили около 22:00. Никто не пострадал, разрушений нет, отчиталось ведомство
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные пресекли очередную попытку Украины атаковать объекты на территории России с помощью беспилотника самолетного типа, сообщило российское Минобороны. Устройство сбили около 22:00 мск.

«Средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет», — сказано в сообщении.

Ведомство отчиталось о сбитом БПЛА в пятый раз за последние сутки. Первый украинский дрон военные сбили около 4:00 в Белгородской области, второй — около 11:00 в том же регионе, третий — около 11:30 в Курской области, четвертый — около 13:30 снова в Белгородской области.

Вечером 13 августа в одной из многоэтажек Белгорода произошел взрыв. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что предположительно это произошло из-за атаки дрона. «Самое главное — пострадавших нет. Пообщался с жителями поврежденных квартир: выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. Поквартирный обход продолжается. Также повреждения получили порядка 15 машин», — добавил он.

Приграничные с Украиной регионы России регулярно после начала военной операции подвергаются ударам беспилотников ВСУ. Накануне ночью Минобороны рассказало об отбитой атаке 20 дронов на Крым, днем сбили две ракеты над Керченским проливом.
 

Минобороны пятый раз за день сообщило о сбитом в России дроне ВСУ
Минобороны пятый раз за день сообщило о сбитом в России дроне ВСУ

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Белгородская область Минобороны дроны беспилотники
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