Минобороны пятый раз за день сообщило о сбитом в России дроне ВСУ

Один украинский дрон сбили ночью 13 августа, еще три — днем. Пятый аппарат уничтожили около 22:00. Никто не пострадал, разрушений нет, отчиталось ведомство

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные пресекли очередную попытку Украины атаковать объекты на территории России с помощью беспилотника самолетного типа, сообщило российское Минобороны. Устройство сбили около 22:00 мск.

«Средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет», — сказано в сообщении.

Ведомство отчиталось о сбитом БПЛА в пятый раз за последние сутки. Первый украинский дрон военные сбили около 4:00 в Белгородской области, второй — около 11:00 в том же регионе, третий — около 11:30 в Курской области, четвертый — около 13:30 снова в Белгородской области.

Вечером 13 августа в одной из многоэтажек Белгорода произошел взрыв. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что предположительно это произошло из-за атаки дрона. «Самое главное — пострадавших нет. Пообщался с жителями поврежденных квартир: выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. Поквартирный обход продолжается. Также повреждения получили порядка 15 машин», — добавил он.

Приграничные с Украиной регионы России регулярно после начала военной операции подвергаются ударам беспилотников ВСУ. Накануне ночью Минобороны рассказало об отбитой атаке 20 дронов на Крым, днем сбили две ракеты над Керченским проливом.

