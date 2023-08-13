Гладков рассказал об ущербе многоэтажке после взрыва в Белгороде
Ущерб в результате взрыва в Белгороде вечером 13 августа получили пять квартир в жилом доме и 16 машин. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Завершается снятие обломков и поврежденных плиток фасада. Поквартирный обход завершен. Всего повреждено 5 квартир (выбиты окна) и 16 машин», — написал губернатор.
О взрыве на улице Есенина в Белгороде вечером 13 августа сообщили местные издания. Они публиковали кадры с моментом предполагаемого взрыва, а также фотографии его последствий. На них был изображен в том числе поврежденный фасад многоэтажного дома.
Позднее Гладков подтвердил, что взрыв произошел в этом районе. Он уточнил, что у дома по адресу улица Есенина, д. 9, корп. 1 обрушились плитки фасада с седьмого по 13-й этаж. «Самое главное — пострадавших нет. Пообщался с жителями поврежденных квартир: выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания», — писал он.
Предварительной причиной взрыва Гладков назвал атаку беспилотника.
В течение дня 13 августа Минобороны трижды сообщало о попытке беспилотников атаковать Белгородскую область. Первый был сбит в районе четырех утра, второй — около 11:00, еще один — в районе 13:30 (время в Москве и Белгороде совпадает). В обоих случаях, как заявляли в ведомстве, разрушений и пострадавших не было.