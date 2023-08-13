branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 107,97 (+0,82) Инвестиции, 11 авг, 20:30 Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 98,21 (+0,93) Инвестиции, 11 авг, 20:30
Вильфанд заявил о росте давления в Москве на следующей неделе Общество, 23:22
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 23:00
В Раде предложили не делать языковых послаблений для русскоговорящих Политика, 22:55
В Чехии обнаружили 646 кг кокаина в бананах Общество, 22:52
Минобороны пятый раз за день сообщило о сбитом в России дроне ВСУ Политика, 22:48
Цукерберг обвинил Маска в уклонении от боя Бизнес, 22:40
Коммерческие помещения в жилых комплексах: где найти и как купить РБК и ПИК, 22:37
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Россиянка победила чемпионку Уимблдона и вышла в финал турнира в Монреале Спорт, 22:31
Гладков рассказал об ущербе многоэтажке после взрыва в Белгороде Политика, 22:27
Гладков сообщил о ранении местного жителя из-за взрыва боеприпаса Политика, 22:10
ЦСКА забил два гола за пять минут и вырвал победу у «Сочи» Спорт, 22:01
Кулеба исключил эскалацию конфликта из-за поставок Германией ракет Taurus Политика, 21:59
Продуман каждый метр: каким бывает современное жилье РБК и ПИК, 21:58
В США объяснили проблемы с использованием дронов на Украине Технологии и медиа, 21:57
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков рассказал об ущербе многоэтажке после взрыва в Белгороде

Гладков: повреждения после взрыва в Белгороде получили пять квартир и 16 машин
Сюжет
Военная операция на Украине

Ущерб в результате взрыва в Белгороде вечером 13 августа получили пять квартир в жилом доме и 16 машин. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Завершается снятие обломков и поврежденных плиток фасада. Поквартирный обход завершен. Всего повреждено 5 квартир (выбиты окна) и 16 машин», — написал губернатор.

О взрыве на улице Есенина в Белгороде вечером 13 августа сообщили местные издания. Они публиковали кадры с моментом предполагаемого взрыва, а также фотографии его последствий. На них был изображен в том числе поврежденный фасад многоэтажного дома.

Позднее Гладков подтвердил, что взрыв произошел в этом районе. Он уточнил, что у дома по адресу улица Есенина, д. 9, корп. 1 обрушились плитки фасада с седьмого по 13-й этаж. «Самое главное — пострадавших нет. Пообщался с жителями поврежденных квартир: выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания», — писал он.

Предварительной причиной взрыва Гладков назвал атаку беспилотника.

В течение дня 13 августа Минобороны трижды сообщало о попытке беспилотников атаковать Белгородскую область. Первый был сбит в районе четырех утра, второй — около 11:00, еще один — в районе 13:30 (время в Москве и Белгороде совпадает). В обоих случаях, как заявляли в ведомстве, разрушений и пострадавших не было.

Читайте на РБК Pro
Не отказаться, а отложить: как сэкономить, не меняя образ жизни
«Индекс бигмака» не работает: что определяет соотношение валют в России
У мошенников появился свой искусственный интеллект. Стоит ли его бояться
Распадская накопила огромные суммы. Почему она не платит дивиденды
Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгород ущерб взрыв
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков назвал атаку дрона возможной причиной взрыва в Белгороде
Политика
В Белгороде сообщили о взрыве
Общество