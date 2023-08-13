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Над Белгородской и Курской областями сбили два украинских беспилотника

Минобороны: над Белгородской и Курской областями сбили два украинских беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
Почти одновременно силы ПВО обнаружили и уничтожили украинские беспилотники над двумя областями. Обошлось без пострадавших и разрушений, заявили в ведомстве
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны.

«13 августа около 11 часов утра мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Кроме того, около 11:30 силы ПВО обнаружили и уничтожили украинский дрон над территорией Курской области. «Пострадавших и разрушений нет», — сказали в министерстве.

Еще один дрон был уничтожен около четырех часов утра, заявили ранее в ведомстве.

Белгородская и Курская области неоднократно подвергались атакам беспилотников. Так, курский губернатор Роман Старовойт сообщал, что 10 августа на подлете к Курску силы ПВО сбили два дрона. До этого беспилотник упал на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Тогда один человек получил легкие ранения.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков накануне сообщил, что на подлете к Шебекино был сбит украинский беспилотник. 8 августа обломки сбитого дрона повредили линию электропередачи в Белгородском районе. Беспилотники тогда также атаковали село Журавлевка, писал в телеграм-канале Гладков. 27 июля он заявлял, что за сутки область подверглась пяти атакам с помощью беспилотников.

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Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области&nbsp;(Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

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Елена Чернышова
Минобороны Белгородская область Курская область беспилотники
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