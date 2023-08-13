Гладков назвал атаку дрона возможной причиной взрыва в Белгороде

При взрыве в Белгороде повреждения получили многоэтажка и 15 машин, причиной произошедшего, предварительно, стала атака дрона, заявил Гладков. Минобороны трижды 13 августа сообщало об отражении атак дронов в Белгородской области

Video

По предварительной версии, причиной взрыва в Белгороде стала атака беспилотника, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, в 17:43 на улице Есенина, д. 9, корп. 1, после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с седьмого по 13-й этаж. Самое главное — пострадавших нет. Пообщался с жителями поврежденных квартир: выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. Поквартирный обход продолжается. Также повреждения получили порядка 15 машин», — написал он в телеграм-канале.

О взрыве на улице Есенина в Белгороде ранее сообщили местные издания. Они публиковали кадры с моментом предполагаемого взрыва, а также фотографии его последствий: поврежденный фасад многоэтажного дома, разбитое заднее стекло автомобиля.

13 августа Минобороны трижды сообщало о попытке беспилотников атаковать Белгородскую область. Первый был сбит в районе четырех утра, второй — около 11:00, еще один — в районе 13:30 (время в Москве и Белгороде совпадает). В обоих случаях, как заявляли в ведомстве, разрушений и пострадавших не было. Также дрон уничтожили в Курской области.

Гладков уточнял, что два беспилотника были самолетного типа и сбиты в Белгородском районе области. Он рассказал, что один из дронов уничтожили в районе села Соломино (находится к югу от Белгорода, на берегу реки Северский Донец).