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Аксенов сообщил о второй за день ракетной атаке над Керченским проливом

Глава Крыма Аксенов: над Керченским проливом сбили третью за день украинскую ракету
Сюжет
Военная операция на Украине
В районе Керченского пролива сбили еще одну ракету, ранее Аксенов сообщал о двух уничтоженных, Минобороны — об одной. Во время первой атаки мост не пострадал, о последствиях второй не сообщалось. МИД пообещал ответить на них
Фото: kerchnovosti / VK
Фото: kerchnovosti / VK

В районе Керченского пролива второй раз за день сработала система ПВО, заявил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«Еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом. Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность!» — написал он.

Аксенов сообщил о второй за день ракетной атаке над Керченским проливом
Video

Советник Аксенов Олег Крючков в Telegram попросил жителей и гостей Крыма «не выкладывать видео работы ПВО» и кадры со стратегическими объектами, так как это позволяет Украине корректировать удары.

На Крымском мосту примерно с 14:40 перекрыли движение.

Около двух часов назад в районе пролива силы ПВО сбили две ракеты, мост не был поврежден, сообщал Аксенов. Вокруг моста была создана дымовая завеса. По данным Baza, она была и во время второй атаки. Mash пишет, что новую ракету сбили около 15:00, примерно в 500 м у пробки при въезде на мост над виноградниками.

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В Минобороны позднее заявили, что была перехвачена одна ракета — зенитная С-200, переделанная в ударный вариант. Такой же в конце июля Украина пыталась ударить по Таганрогу, ее сбили средства ПВО, но из-за падения обломков в центре города пострадали более 20 человек.

Также прошедшей ночью Крым пытались атаковать два десятка беспилотников. 14 из них были уничтожены силами ПВО, еще шесть подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщило Минобороны.

МИД России осудил все атаки на полуостров и на ведущий к нему мост.

«ВСУ, не способные, несмотря на массированную западную помощь, изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, пытаются с помощью недостойных террористических методов отыграться на гражданских объектах и мирных жителях», — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она добавила, что подобные «варварские акции» «не останутся без ответа».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Крым Керченский пролив Крымский мост ПВО Сергей Аксенов
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