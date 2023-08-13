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В Киеве предупредили о риске раскола между Украиной и Польшей

Украинский экс-министр Милованов предупредил о риске раскола между Украиной и Польшей

Отношения между Варшавой и Киевом напряжены, в них возможны ошибки, которые приведут к расколу, заявил бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в комментарии The Washington Post.

«Меня это беспокоит, потому что, знаете, история не задана, она не предопределена. Действия отдельных лиц, особенно политических лидеров, имеют большое значение, и я думаю, что ошибки возможны, и если их допустят, то между Польшей и Украиной возникнет раскол», — высказался Милованов.

После начала российской военной операции польские власти поддержали Украину и начали поставлять ей вооружение, оказывать финансовую и гуманитарную помощь, а также принимать украинских беженцев. Как отмечает WP, разногласия между двумя странами возникли из-за экспорта украинского зерна в Польшу.

Украинские политики раскритиковали польские меры по защите рынка сельскохозяйственных товаров. Речь идет о декларации премьер-министра Матеуша Моравецкого, в которой говорилось, что если Еврокомиссия после 15 сентября не продлит запрет на ввоз зерна из Украины в пять приграничных стран, то польская сторона сама закроет свою границу для этих товаров.

Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Украина в последние месяцы и годы получила от Польши большую поддержку и ей «стоило бы начать ценить» это. МИД Украины 1 августа вызвал польского посла Бартоша Цихоцкого из-за заявления о неблагодарном отношении Киева к Варшаве. На следующий день польские чиновники вызвали украинского посла Василия Зварича для аналогичной беседы.

Заместитель польского министра иностранных дел Павел Яблоньский высказал мнение, что состояние отношений Польши и Украины в последнее время «не самое лучшее» из-за высказываний представителей украинских властей. По его словам, в отношениях двух стран осталось много вопросов, по которым им не удалось достичь соглашения. В качестве примера он назвал позиции Киева и Варшавы по Волынской резне.

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Волынская резня — события, происходившие в 1942–1943 годах на территории Западной Украины. По приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА, признана экстремистской и запрещена в России) были убиты этнические поляки, которые проживали на территории современной Волынской области. Количество жертв с польской стороны оценивается историками от 50 тыс. до 100 тыс. человек.

Теги
Украина Польша зерно Волынская резня
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