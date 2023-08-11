Губернатор Старовойт: силы ПВО сбили два украинских дрона на подлете к Курску

На подлете к Курску сбили два украинских дрона

Украинские беспилотники были сбиты вечером 10 августа, о пострадавших при атаке неизвестно

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Поздно вечером 10 августа на подлете к Курску силы ПВО сбили два дрона, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Вчера около 23:00 силами ПВО на подлете к Курску были сбиты два украинских БПЛА. Спасибо нашим воинам за защиту и профессионализм!» — написал глава региона.

8 августа беспилотник упал на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области. Как сообщал Старовойт, легкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребенок.

В Курской области регулярно происходят атаки с применением дронов. 4 августа в городе Рыльске в Курской области с украинского беспилотника сбросили взрывные устройства. Никто не пострадал, но были повреждены окна в двух административных зданиях, в Покровском храме выбило стекла. В середине июля беспилотник упал в городе Курчатове Курской области, в котором расположена Курская АЭС.