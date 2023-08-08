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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о повреждении дроном ЛЭП в Белгородском районе

Гладков: в беспилотник ВСУ в Белгородском районе повредил линию электропередачи
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Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Фрагменты сбитого беспилотника повредили линию электропередачи в Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Украинский дрон был сбит силами ПВО. При этом Гладков не уточнил, над каким именно населенным пунктом это произошло.

Гладков также рассказал об атаках беспилотников на село Журавлевка. Пострадавших и повреждений нет. Кроме того, по селу Нехотеевка выпустили шесть артиллерийских снарядов. Пострадавших также нет.

Накануне губернатор сообщил, что БПЛА был сбит на подлете к Белгороду. Фрагменты беспилотника повредили крыши трех частных домов. В результате инцидента никто не пострадал.

Гладков сообщил о повреждении дроном ЛЭП в Белгородском районе
Гладков сообщил о повреждении дроном ЛЭП в Белгородском районе

Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков Военная операция на Украине обстрел беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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