Гладков сообщил о повреждении дроном ЛЭП в Белгородском районе

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Фрагменты сбитого беспилотника повредили линию электропередачи в Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Украинский дрон был сбит силами ПВО. При этом Гладков не уточнил, над каким именно населенным пунктом это произошло.

Гладков также рассказал об атаках беспилотников на село Журавлевка. Пострадавших и повреждений нет. Кроме того, по селу Нехотеевка выпустили шесть артиллерийских снарядов. Пострадавших также нет.

Накануне губернатор сообщил, что БПЛА был сбит на подлете к Белгороду. Фрагменты беспилотника повредили крыши трех частных домов. В результате инцидента никто не пострадал.