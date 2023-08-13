Минобороны сообщило об уничтожении дрона ВСУ над Белгородской областью

Российское ПВО выявило и уничтожило украинский дрон в небе над Белгородской областью, устройство было самолетного типа, сообщило ведомство. Никто не пострадал, разрушений нет

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Власти Украины намеревались осуществить взрыв с помощью одного беспилотника самолетного типа по объектам на территории России, но аппарат заметили и уничтожили, сообщило Минобороны.



«Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — сказано в сообщении.

Минобороны уточнило, что инцидент произошел около 4:00 мск.

Минобороны 11 августа отчиталось о подавлении другого украинского беспилотника, который упал «в лесном массиве» на западе Москвы. Аппарат упал в районе Карамышевской набережной, сообщали ранее москвичи. Устройство летело со стороны Истры и упало в районе Хорошево-Мнёвники. Части и детали нашли в парковой зоне 67-й городской больницы имени Ворохобова. Жители Московской области видели, как этот дрон летел над Новой Ригой.

По словам московского мэра Сергея Собянина, серьезных разрушений на месте падения не было.