Гладков заявил о пяти атаках дронов на Белгородскую область за сутки

Губернатор Гладков: за сутки было несколько обстрелов и пять атак дронов со взрывчаткой

Фото: сервис Google Maps

За прошедшие сутки территория Белгородской области несколько раз попадала под обстрел, всего зафиксировано пять атак с помощью беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Один осколочный боеприпас был сброшен с дрона в селе Журавлевка, другой дрон сбросил взрывное устройство на хутор Лозовая Рудка, в селе Новопетровка также взорвался сброшенный с БПЛА осколочный боеприпас. В селе Поповка дрон сбили, но прикрепленное к нему взрывное устройство все равно сработало. Пятое взрывное устройство было сброшено с БПЛА в селе Муром.

Кроме того, в Журавлевке взорвался артиллерийский снаряд, под артобстрел попала окраина поселка Задорожный — всего там насчитали шесть прилетов. По две минометные мины взорвались в селе Новая Таволжанка и в поселке Ленинский.

Во всех случаях пострадавших и разрушений не было, заверил глава региона.

В отчете за 25 июля Гладков сообщил о более 90 взрывах на территории области за сутки.

На совещании 24 июля белгородский губернатор поддержал предложение о том, чтобы состоятельные люди, живущие в дорогих домах, восстанавливали свои «подворные варианты» сами.



Гладков тогда напомнил, что «кровли и окна власти обязались восстановить» и будут это делать. Но бассейны и другие дорогие строения состоятельные люди должны восстанавливать самостоятельно.



«Мне кажется, здесь справедливость должна быть <...>. Мы берем повышенные обязательства перед теми, кто имеет средний и низкий доход. Если человек может купить дом за 50 млн руб., за 30 млн руб., купить автомобиль за 10–20 млн руб., то это немного другая история», — добавил губернатор.

