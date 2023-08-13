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США и Япония объявят о разработке перехватчиков для гиперзвукового оружия

Yomiuri: США и Япония объявят о разработке перехватчиков для гиперзвукового оружия
В январе США и Япония договорились укреплять оборонное сотрудничество из-за России и Китая, а теперь страны готовы приступить к разработке в десятилетний срок системы против гиперзвукового оружия, выяснила Yomiuri
Фумио Кисида и Джо Байден
Фумио Кисида и Джо Байден (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

США и Япония объявят о соглашении о совместной разработке ракет-перехватчиков для гиперзвукового вооружения, пишет Yomiuri со ссылкой на несколько источников в правительстве.

Объявление будет сделано во время личной встречи 18 августа американского президента Джо Байдена и японского премьера Фумио Кисиды. Ожидается, что одним из вопросов их беседы будет сотрудничество в области перехвата ракет. Вашингтон и Токио будут стремиться разработать новую систему противоракетной обороны в течение 10 лет.

Кроме того, запланирована трехсторонняя встреча с участием Байдена, Кисиды и южнокорейского президента Юн Сук Ёла.

В начале года Япония и США объявили о намерении укреплять оборонное сотрудничество на море, суше и в космосе, объяснив решение растущими вызовами со стороны России и Китая. Действия Пекина в последнее время отличаются высокой провокационностью, это «попытка установить новую норму» в своем подходе к Тайваню, сказал тогда министр обороны США Ллойд Остин.

Американская разведка пришла к выводу, что Китай опередил Россию в вопросе вспомогательной инфраструктуры и количества гиперзвуковых. Обе страны «провели многочисленные успешные испытания гиперзвукового оружия и, вероятно, развернули оперативные системы», — отметил в марте главный научный сотрудник аналитического отдела разведывательного управления Пентагона Пол Фрейстлер. В ноябре прошлого года директор программы стратегических систем Военно-морских сил (ВМС) США вице-адмирал Джонни Вулф указывал, что Москва и Пекин вынуждают Вашингтон приложить усилия для того, чтобы «срочно наверстать упущенное» в этой области.

Российский президент Владимир Путин в 2018 году объявил о наличии у Москвы гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Авангард», а в 2021 году рассказал о завершении успешных испытаний гиперзвуковой ракетной системы «Циркон». В правительстве в прошлом мае сообщили о разработке новых гиперзвуковых ракет, которые «будут превосходить существующие и перспективные разработки ведущих государств».

Создать собственную систему против гиперзвуковых ракет решили и в Европе. Европейский разработчик, производитель ракетных систем MBCA едет по этой теме переговоры с Германией, Францией, Италией и Нидерландами. Они пок находятся на ранней стадии.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Япония США гиперзвуковая ракета система перехвата
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