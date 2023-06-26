В Европе запланировали создать систему борьбы с гиперзвуковыми ракетами
Европейский разработчик производитель ракетных систем MBCA запланировал в течение трех лет создать прототип защитной системы против гиперзвуковых ракет, пишет The Telegraph.
MBCA ведет по этой переговоры с Германией, Францией, Италией и Нидерландами, они пока на ранней стадии.
Проект повысит конкурентоспособность промышленности Европы, внесет вклад в укрепление индустрии суверенных ракетных систем континента, считает директор Эрик Беранже. Он добавил: «Технологии в гиперзвуковой области развиваются, и приоритетом для MBDA является оставаться в авангарде инноваций, направляя Европу к наиболее эффективному решению для противодействия гиперзвуковым угрозам».
Над способами сбивать гиперзвуковые ракеты работают также компании Израиля и Великобритании.
Скорость обычных ракет — около 3 Маха, тогда как звуковые способны развивать скорость не менее чем 5 Маха — около 6 тыс. км в час, что примерно в пять раз превышает скорость звука.
The Telegraph отмечает, что наибольшую угрозу гиперзвуковые ракеты представляют, как считается, для кораблей, а западные страны используют авианосцы для демонстрации силы.
Российский президент Владимир Путин в 2018 году объявил о наличии у Москвы гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Авангард», а в 2021-м сообщил, что испытания гиперзвуковой ракетной системы «Циркон» завершены. В мае 2020-го в правительстве рассказывали о работах по созданию новых гиперзвуковых ракет, которые «будут превосходить существующие и перспективные разработки ведущих государств».
По мнению американской разведки, Китай сейчас опережает Россию в области гиперзвукового оружия, «как по вспомогательной инфраструктуре, так и по количеству систем», несмотря на существенный прогресс у обоих государств. Спецслужбы США выяснили, что Китай в прошлом феврале провел успешные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты большей дальности DF-27, которая, вероятно, способна уклониться от американских систем противоракетной обороны.