Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 62,45 (-0,12) Инвестиции, 18 ноя, 16:18
Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 60,37 (-0,02) Инвестиции, 18 ноя, 16:18
В США заявили о необходимости догнать Россию по гиперзвуковому оружию Политика, 04:44
«Коммерсантъ» узнал об изменении системы премирования глав госкомпаний Политика, 04:37
Финская SRV Group продала долю в ТЦ «Охта молл» в Санкт-Петербурге Бизнес, 04:19
В России начнут строить дома с терминалами для посадки беспилотников Общество, 04:04
Политологи назвали «СССР 2.0» и «Нацию Z» «образами будущего» России Политика, 03:43
МИД КНДР обвинил генсека ООН в предвзятости в корейском вопросе Политика, 03:42
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 03:33
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В ЕС поддержали строительство новых транспортных коридоров в обход России Политика, 02:51
СК назвал причину пожара на Площади трех вокзалов Общество, 02:35
«Ведомости» узнали о предложении Володина повысить зарплаты депутатам Политика, 02:28
Депутат Гурулев призвал готовиться к «серьезной» обороне Крыма Политика, 02:03
ВС России уничтожили гаубицы, обстреливавшие Белгородскую область Политика, 01:45
NYT назвала подлинным видео с расстрелом ВСУ российских пленных Политика, 01:36
Шесть человек погибли при пожаре на цветочном складе в центре Москвы Общество, 01:24
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

В США заявили о необходимости догнать Россию по гиперзвуковому оружию

Россия и США вынуждают США ускорить разработку технологии гиперзвукового оружия. Об этом заявил директор программы стратегических систем Военно-морских сил (ВМС) США, вице-адмирал Джонни Вулф, слова которого приводит телеканал CNN.

«До недавнего времени у нас не было реальной движущей силы для разработки и внедрения этой технологии в систему вооружения. Теперь такая необходимость возникла, и у нас появилось намерение срочно наверстать упущенное», — сказал он.

По его словам, Пентагон стремится увеличить темпы испытаний и исследований, чтобы внедрить эту технологию.

О создании в США собственной гиперзвуковой ракеты в мае 2020 года заявлял на тот момент президент США Дональд Трамп. По его словам, разрабатываемая американскими военными ракета будет в 17 раз быстрее той, что сейчас считается самой быстрой в мире, и сможет поражать цели на расстоянии 1,6 тыс. км.

В конце октября ВМС США отчитались об успешных испытаниях компонентов гиперзвуковой ракеты. «Это испытание является жизненно важным шагом в разработке общей гиперзвуковой ракеты военно-морского флота, состоящей из общего гиперзвукового планирующего корпуса (CHGB) и ракеты-носителя, которая будет использоваться как военно-морским флотом, так и армией с индивидуальными системами вооружения и пусковыми установками, адаптированными для запуска с моря или суши», — говорилось в сообщении ведомства. 

Теги
США ВМС США гиперзвуковые ракеты Китай гонка вооружений
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Кирби не подтвердил данные об отправке Россией «гиперзвука» в Белоруссию
Политика
США провели успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия
Политика
«Известия» узнали, что пилотов МиГ-31 учат перехвату гиперзвуковых целей
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter