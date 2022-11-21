В США заявили о необходимости догнать Россию по гиперзвуковому оружию

Россия и США вынуждают США ускорить разработку технологии гиперзвукового оружия. Об этом заявил директор программы стратегических систем Военно-морских сил (ВМС) США, вице-адмирал Джонни Вулф, слова которого приводит телеканал CNN.

«До недавнего времени у нас не было реальной движущей силы для разработки и внедрения этой технологии в систему вооружения. Теперь такая необходимость возникла, и у нас появилось намерение срочно наверстать упущенное», — сказал он.

По его словам, Пентагон стремится увеличить темпы испытаний и исследований, чтобы внедрить эту технологию.

О создании в США собственной гиперзвуковой ракеты в мае 2020 года заявлял на тот момент президент США Дональд Трамп. По его словам, разрабатываемая американскими военными ракета будет в 17 раз быстрее той, что сейчас считается самой быстрой в мире, и сможет поражать цели на расстоянии 1,6 тыс. км.

В конце октября ВМС США отчитались об успешных испытаниях компонентов гиперзвуковой ракеты. «Это испытание является жизненно важным шагом в разработке общей гиперзвуковой ракеты военно-морского флота, состоящей из общего гиперзвукового планирующего корпуса (CHGB) и ракеты-носителя, которая будет использоваться как военно-морским флотом, так и армией с индивидуальными системами вооружения и пусковыми установками, адаптированными для запуска с моря или суши», — говорилось в сообщении ведомства.